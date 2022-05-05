自民黨青年局訪團爆確診 外交部：基於個資法不透露

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）日本自民黨青年局訪團傳出一名成員確診，外交部發言人歐江安今（5）日表示，訪團來台依照「外交泡泡」模式分流為兩組，確診成員所在小組已暫停在台活動，並依循我國防疫指引接受照料，外交部依個資保護法，不透露當事人資訊。

「日本自民黨青年局」局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員所率的訪問團於3日抵達台灣，今日前往總統府拜會總統蔡英文，然而因其中一名訪員確診，小倉將信與部分成員缺席今日會面，由鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員代理致詞。

歐江安於例會說明，外交部以「外交泡泡」模式接待訪團，處理包含防疫措施在內的全程照料，並遵照疫情指揮中心的規定及建議，將訪團分為兩組人員，並於訪台期間內進行2次PCR檢測。

歐江安指出，今日上午進行第2次PCR檢測，確認其中一名眾議員結果呈現陽性，得知結果後外交部立即啟動緊急應變措施計畫，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動，另一組成員因無密切接觸，將持續進行既定行程。

關於小倉將信是否因確診缺席總統府會面？歐江安強調，基於我國個資保護法，不揭露哪位訪團成員確診，但已經做相關必要防範。她進一步表示，訪團兩組互不密切接觸，確診成員所在小組暫停活動，按指揮中心防疫指引接受照料。關於小組是否提前返日，並未詳細說明。

至於外交部接待訪團的人員，歐江安表示，因與訪賓皆保持社交距離，目前均無異狀。外交部將持續遵照指揮中心的緊急應變計畫，給予訪團照料，並確保我方接觸人員的安全。