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創歷史新高！臺灣櫃買中心：永續發展債券發行餘額突破3000億元

櫃賣中心：有越來越多企業以行動支持環境與社會的永續性發展，積極進行企業與經營轉型。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/05 11:27
照片來源：Pixabay

照片來源：Pixabay

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）氣候變遷改變了人們的生活和消費形態，有越來越多企業以行動支持環境與社會的永續性發展，櫃買中心今(5)日公布台灣永續發展債券於2022年5月4日發行餘額突破新台幣3000億元，達新台幣3026億元，掛牌流通檔數達100檔，雙雙創下歷史新高。

櫃買中心指出，台灣永續發展債券在各界參與及推動下，去(2021)年創下千億元發行佳績，並吸引多家國內外知名企業及智利政府初次來台參與發行。今年以來，整體永續發展債券發行金額已達新台幣412.85億元，其中台積電及世界先進持續參與發行，並有中華電信及遠傳電信首次加入發行人行列。

櫃賣中心表示，國內民營企業明顯比去年活躍，今年已發行新台幣126億元，占永續發展債券發行總量之31%，相較去年同期成長500%，顯示有越來越多企業以行動支持環境與社會的永續性發展，積極進行企業與經營轉型。

為提供企業更多元化的債券籌資工具，支持企業達成社會責任及永續發展目標，櫃買中心參考國際金融市場發展趨勢，已規劃可持續發展連結債券(Sustainability-Linked Bond)市場制度，未來將可協助積極轉型至淨零碳排的企業，另一種合適的債務工具，期盼有效降低資金募集成本，實現碳中和目標。

創歷史新高！臺灣櫃買中心：永續發展債券發行餘額突破3000億元
永續發展債券
櫃買中心

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