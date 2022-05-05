逾300平民逃出馬立波 俄方承諾停火3日

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）《路透社》報導，聯合國與紅十字會本週從馬立波及其他地區疏散逾300人，但烏方表示，仍有約200名平民以及烏克蘭軍人受困亞速鋼鐵廠（Azovstal），烏國總統澤倫斯基籲請聯合國協助撤離受傷平民。

俄國國防部表態，將於5月5、6、7日上午8時到晚間6時，開啟亞速鋼鐵廠的人道走廊讓平民撤離，並指出，躲藏在亞速鋼鐵廠的平民可前往俄國或基輔當局控制區。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指出，344人已撤離馬立波與鄰近地區，前往基輔當局所控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）。

澤倫斯基表示，烏國隨準備確保馬立波實現停火，並強調僅是把人們從地下抬出來就需要時間，目前的條件下無法使用重型裝備來清理廢墟，必須依靠人工完成。

澤倫斯基也通過電話，籲請聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）協助撤離仍受困亞速鋼鐵廠的受傷平民，他表示，每個人都很重要，滯留該處有生命危險，請求協助救援。

聯合國烏克蘭人道主義協調員盧布拉尼（Osnat Lubrani）也證實，已有逾300名平民自馬立波和烏克蘭南部的其他區域撤離，儘管此次第二波疏散意義重大，但必須有更多工作來確保所有陷入戰爭中的平民能朝「他們希望的方向」離開。

俄國於4月21日宣布奪取馬立波，掌握這個連結黑海與俄國控制的烏東地區的戰略位置。然烏國亞速軍團（Azov Regiment）仍死守亞速鋼鐵廠，據其指揮官普洛柯潘柯（Denis Prokopenko）中校周三表示，烏軍正與俄軍進行「艱難的血戰」。