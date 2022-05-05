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《克林姆藝術沉浸展》感動歐洲50萬觀眾　精選超過140幅創作台北登場

曾拍出36億台幣的《吻》要來了！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/05 10:52
《克林姆藝術沉浸展》(圖擷取自兩廳院售票系統)

《克林姆藝術沉浸展》(圖擷取自兩廳院售票系統)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)19世紀奧地利繪畫大師古斯塔夫．克林姆（Gustav Klimt）藝術沉浸展重現維也納璀璨年代 ，歐洲巡迴後將於台灣登場。

《克林姆藝術沉浸展》由義大利多媒體公司Crossmedia Group策劃及製作，在佛羅倫斯首次盛大開幕後，曾於米蘭、羅馬、那不勒斯等城市巡迴，感動50萬參展觀眾，將於6月台北松山文創園區登場。

克林姆是維也納分離派（Wiener Secession）的靈魂人物，企圖為當時陳悶呆滯的維也納藝術帶來創新──從保守的學院藝術中解放出來，克林姆《花草農園》2017年在蘇富比拍賣上最終以19億台幣售出，創下有史以來風景畫的最高價。最著名的畫作《吻》在2006年拍出36億的價格，而這個成績卻又再次被克林姆自己打破，《阿黛拉．布洛赫-鮑爾畫像》以更高的40億台幣售出，這兩幅名畫都能在本次的沉浸展中，用不一樣的視覺及聽覺方式體驗。

《克林姆藝術沉浸展》感動歐洲50萬觀眾　精選超過140幅創作台北登場
(圖擷取自兩廳院售票系統)

此次展出包含克林姆代表作《吻》、《阿黛拉．布洛赫-鮑爾畫像》、《帕拉斯．雅典娜》等，主展覽區在60分鐘的體驗中，囊括克林姆的一生與創作，從他的第一幅到最後一幅畫，結合燈光、色彩、音樂及音效，精選140幅以上克林姆的作品拆解及重組，用超過4,000萬畫素的影像呈現。

從展區牆面延續到地面，都流洩著這位代表性藝術家對生與死、情與慾、新生與苦痛描繪的細膩筆觸。鏡像藝術區用鏡面打造了永恆的空間，不只是呈現克林姆的藝術，這裡本身就是一件全新的藝術作品。在無盡交錯的璀璨、迷幻、絢麗的影像中，與這位大師的藝術零距離接觸，融入在線條與符號的裝飾裡，你我都在創造藝術，與永恆的藝術同在。

此外，同場加映展出克林姆情人艾蜜莉．弗洛格的時尚設計，被譽為香奈兒之前最有才華的女服裝設計師，她的設計根據藝術潮流而走，克林姆多幅畫作中，也出現過類似艾蜜莉設計的服裝。

展覽資訊

日期｜6月24日（五）至9月11日（日）每日正常開館
地點｜松山文創園區4號倉庫（台北市信義區光復南路133 號）
時間｜10:00 - 18:00（17:30停止售票及入場）
購票｜https://www.opentix.life/event/1516390880421445642
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