確診不回報當心被罰30萬元！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內單日本土個案已近3萬例，造成各縣市政府疫調上的困難，中央流行疫情指揮中心於5月1日啟動「COVID-19確診個案自主回報系統」，當篩檢陽性後，疾管署會發送手機簡訊通知，民眾點入網址就可進入系統來回報資料，但若遲遲未收到簡訊也可以登入「全民健保行動快易通∣健康存摺」APP來填寫資料。

健保署表示，疾管署的「COVID-19確診個案自主回報系統」，於5月1日起針對民眾採檢時或投保時所留存的手機號碼，當PCR確認為陽性，將發送手機簡訊提供確診民眾專屬一次性網址連結，讓民眾自行填報同住者、公司或學校聯絡窗口等相關資料。疫調系統網址為「https://bbs.cdc.gov.tw/」，發送簡訊門號是「0911-514-588」。

但有不少民眾反應，採檢結果出來已超過10小時了卻還沒收到簡訊，對此，「全民健保行動快易通∣健康存摺」APP（簡稱健保快易通APP）於今（4）日起也提供確診民眾登入回報管道。民眾在登入「健康存摺」後，於「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」功能的「明細」頁籤，查看「PCR檢測結果」時，若是陽性個案，可直接點選「COVID-19確診個案自主回報系統」連結，前往填寫資料，縮短接觸者資料的蒐集時效，達到快速掌握密切接觸者資訊、降低疫情擴散的目的。

健保署提醒，4月30日以後PCR檢測結果為陽性民眾，也可直接在健康存摺內點選「COVID-19確診個案自主回報系統」，填寫相關的自主疫調資料並回傳系統，更為方便。

此外，若民眾確診了卻不主動回報資料，根據《傳染病防治法》第43條第2項，傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙，違者可依同法第 67條第1項處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

健保署李伯璋署長表示，截至今年4月底止，健保快易通APP已有多達1,788萬人次下載，且健康存摺目前已超過860萬民眾登入使用，在防疫期間，它是民眾不可或缺的好幫手，包括提供民眾查閱COVID-19篩檢結果、疫苗施打紀錄、快篩購買紀錄，成功扮演科技防疫的角色。

這次透過健康存摺與「COVID-19確診個案自主回報系統」進行介接，讓民眾在查看PCR檢測結果的同時，若是陽性個案，可立即自主回報，簡化作業流程。特別是健康存摺可授權眷屬管理，除了可藉此瞭解家中長輩及小孩的各項健康資訊外，萬一家中的長輩或小孩確診，民眾也可利用這個自主回報系統填寫疫調資料。

不過，健保署提醒，民眾在接受PCR檢驗時，務必留存正確的手機號碼，方便後續連繫。當民眾PCR檢驗結果出來後，從醫院端上傳檢驗結果到健康存摺，以及健保署將資料傳到疾管署的系統，由疾管署進行研判等作業，資料的串接時程約有3到6小時的落差，民眾若對填寫「COVID-19確診個案自主回報系統」有相關問題，請電洽1922或(02)7756-3970。

李伯璋提醒，面對疫情，民眾應戴好口罩、維持良好衛生習慣、保持正向思考，並且下載健保快易通APP完成身分識別，是取得「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」的最佳方式。