用鏡頭捕捉臺灣之美 大地視野構出新憶攝影比賽開始徵件

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會水土保持局4日表示，今（2022）年「大地視野・構出新憶」將以「優良水土保持及農村建設工程」為主軸，從「工程」、「生態」及「農村」三大主題徵件，期望透過攝影愛好者的鏡頭，捕捉優質工程建築之美，總獎金高達28萬元，金獎即可得5萬元，即日起至8月15日為止。

臺灣的山林佔總面積70%以上，生長在這片土地上的人們，許許多多的生活樣貌都與山林有關，因此在推動水土保持環境改善及農村再生空間再造等工程不遺餘力，近年更在全球卓越建設獎等各獎項紛獲肯定，在世界嶄露頭角。

水土保持局表示，這次徵件主題以「109-110年曾獲獎之優良水土保持及農村再生工程」、「水土保持戶外教室」及「花蓮、臺東地區萬物糧倉大地慶典裝置藝術」為取景主題，只要於2021年7月1日至2022年8月15日期間內拍攝的作品，均可以報名參加。詳細拍攝的點位，可於活動官網上查詢。徵件目標不僅強調工程美學及自然生態融合，更期待有各種的人文與風情，徵求全國攝影好手，用鏡頭捕捉心目中的臺灣之美，尋找感動人心的瞬間。

水土保持局表示，

水土保持局期望透過攝影愛好者的鏡頭，捕捉優質工程建築之美，紀錄生態工程及農村再造的美麗成果，用鏡頭紀錄珍貴畫面，吸引國人看見水土保持建設之美及農村優美風貌，展現自然與工程美學新構圖。

參賽組別有「大地視野」、「生態視野」及「人文視野」，金獎獎金5萬元、各組銀獎3萬元、銅獎1萬元及佳作數名，總獎金達28萬元，收件方式將採實體報名，即日起至2022年8月15日為止，以郵戳為憑，參賽相關規定及報名簡章下載，請至「大地視野・構出新憶」查詢。