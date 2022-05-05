【借鏡烏俄】司徒文：台灣要為中共可能的「有限軍事行動」做足準備

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）俄羅斯編造理由武力進犯烏克蘭已進入第七十天，外界也多把烏俄衝突與台海情勢拿來對照討論，不排除中共對台灣進行軍事行動，前美國在台協會處長司徒文近日在Taiwan News專欄中指出，台灣應對中共可能的「有限的軍事行動」做足準備。

司徒文說，俄羅斯與中共的共同點為「擁有核武力量的威權政體」、「領土擴張野心不止息」，他舉證俄羅斯自1990年以來的各項作為，包括1990年助摩爾多瓦境內親俄勢力成立聶斯特河沿岸共和國（Transnistria）、2008年指控喬治亞對境內俄裔人口「種族屠殺」而揮兵入侵助親俄勢力獨立，喬治亞因此喪失大片領土，2014年4月烏克蘭親俄總統亞努科維奇遭推翻後，俄羅斯便吞併了克里米亞半島，同年6月軍援烏東頓巴斯地區（Donbas）親俄分離主義者的叛亂活動，持續與烏克蘭政府軍對抗。

他接著說，在亞洲另一端的中共，1947年至1951年陸續收編內蒙、新疆、西藏，當中爆發許多流血衝突，1979年中越邊境戰爭，以及2020年完全掌控香港，另外在南海礁島的活動數十年來也不曾間斷。對於主權獨立民主台灣，中共一廂情願直稱是領土不可分割之一部份，動輒干預台灣與他國交往並進行軍事恫嚇威脅。

針對烏俄戰爭對台海關係的影響，司徒文不認為中共在看到普丁千夫所指、俄軍攻勢不順軍員設備折損慘重、加上大國聯合經濟制裁造成慘重經濟代價後，還會在短時間內對台灣發動攻擊，尤其更不太可能在今年下半年要舉行第二十屆全國代表大會前輕舉妄動，影響習近平連任稱霸之路。

儘管如此，司徒文仍提醒台灣要做好最壞的準備。司徒文認為，雖然二十年前中共內部軍事專家曾告訴過他中共「中國不殺中國人」的思維，但習近平與中共還是可能會對台灣發動一個「有限軍事行動」。他引用美國國防軍事專家暨退役美國空軍外交官萊拉睿中校（Guermantes Lailari）的說法，中共更有可能利用海空封鎖企圖迫使台灣屈服，這一方面也能解釋為何中共近二年以演習之名頻繁派遣軍機襲擾台灣西南空域，入侵台防空識別區西南角的原因。

由於全球極少國家正式承認台灣為主權獨立國家，而這樣未伴隨實質軍事行動的海空封鎖，在國際法上恐難以被認定為戰爭行為，因此海空封鎖行動恐為期甚長；一旦台灣海域空域遭中共封鎖，形成孤島，貨出不去錢進不來，原物料也進不了台灣，會對這個仰賴對外貿易甚深的國家產生很大程度的衝擊。因此，司徒文提醒台灣要對這種可能的景象做好心理與軍事的準備，包括發展訓練更有素、武器設備更先進的軍隊，拉高機動性，兵役訓練應更紮實，並參與更多聯合軍演，包括與美國，才能有效應對中共的威脅。

儘管在烏俄戰爭之後有美國更堅定的防衛承諾，美國副國務卿謝爾蔓（Wendy Sherman）4月6日也在國會聽證會上說希望中共能從烏俄戰事學到寶貴教訓，強調台海穩定對美國至關重要，一旦中共對台對武，美國與國際社會必會有所回應，如同美國與國際社會對烏克蘭的奧援。不過，台灣還是要做足準備，自助人助。