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台灣行政院擬推6部會組織改造　原能會改制為獨立機關: 核安會

行政院官員晚間表示，明天5月5日將推出最新一波組織改造，一共牽涉6個部會，包含內政部、經濟部、交通部、農委會、環保署與原能會。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/04 21:14
圖為去年110年5月13日行政院院會。（行政院提供.中央社資料照片）

圖為去年110年5月13日行政院院會。（行政院提供.中央社資料照片）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）政院官員今天(4日) 表示，經長期溝通協調，行政院預定推出新一波組織改造，共牽涉6個部會，包含農委會升格為農業部、環保署升格為環境部、內政部新設國家公園署，以及原子能委員會改制為核能安全委員會。

行政院組織法修正案於2010年經立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造。

行政院繼去年提出設立「數位發展部」、科技部改為「國家科學及技術委員會」及國防部增設「後備動員署」等組改草案，經立法院三讀通過後，行政院會明天(5月5日) 擬通過行政院人事行政總處擬具的「行政院組織法」第3條修正草案暨內政部等機關所擬「內政部組織法」修正草案等49項組織法草案。

中央社引述行政院官員晚間表示，明天將推出最新一波組織改造，一共牽涉6個部會，包含內政部、經濟部、交通部、農委會、環保署與原能會。

官員說，改組後，部分部會名稱與任務，以及底下的三級機關有一些新增或是調整，例如農委會升格為農業部、環保署升格為環境部、內政部新設國家公園署，以及原能會改制為核能安全委員會。

官員表示，原能會改制為核能安全委員會是從部會改制為獨立機關，性質類似運安會。

官員指出，組改啟動至今前後10年餘，陸續推出相關組改，這波組改是因部會之間協調已經完成，大家都有共識，因此由人事總處提出相關草案。
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組織改造
原能會
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