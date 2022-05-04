證交所前進臺北商業大學　辦理大專院校金融教育實體講座

證交所於5月4日前進臺北商業大學辦理本年度首場次之金融教育系列校園講座，邀請財經專家、名人與主播與年輕學子分享理財經驗，協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識。

金管會主委黃天牧表示，臺灣資本市場年輕人在股市開戶人數節節上升，全世界投資人結構也趨年輕化，但天下沒有絕對的「順風順水」，要做好承擔風險的準備。證交所為響應金管會強化年輕人投資教育，於去（110）年規劃系列實體校園講座，從北至南共辧理4場次，每場次均達百人以上出席人數，反應熱烈。今年持續與各大專院校合辦講座，以達深耕校園的投資人教育宣導。

今年度首次在臺北商業大學舉辦講座，證交所簡立忠總經理於開場時指出，初入股市的年輕人，要了解投資一定有風險，報酬越高，通常伴隨的風險就越高，在投資的路上，沒有絕對的穩賺不賠，也沒有絕對的順風順水。除此之外，證交所亦透過多元化的管道宣導正確金融知識及防範投資詐騙等，希望透過多元的教育推廣，健全年輕人投資理財觀念及強化風險意識，以建立長久而

穩健的投資之道。

證基會張麗真總經理表示，低利率時代的來臨，投資理財不再專屬於金融專業人才的領域，而是人人都應具備的基本知識技能，每一位想要追求富足人生的生活課題，期許同學能夠在求學階段就開始學習證券知識和了解交易風險，達到「財務自由、提早退休」的人生目標。

活動邀請知名財經名人夏韻芬主講，特別強調年輕人最大的本錢就是「年輕」，有了時間加持的優勢，可以有很長的時間等待最佳投資報酬率。正所謂「人不理財，財不理你」，投資人要有正確的理財規劃，就算每個月只有3千、5千的閒錢，都是一個好的投資理財開始。

證交所為健全年輕人投資風險觀念，規劃金融教育系列校園講座，前進各大專院校，邀請財經名人與年輕學子談投資、講風險，及分享自身的投資經驗與建議，會中並安排與師生面對面座談，暢談如何認識投資風險及掌握市場趨勢。

因應疫情變化，本活動採取最高規格防疫措施，受眾需配合填寫自主健康聲明書，入場全面實施量測體溫，並噴灑酒精消毒，同時講座場地確保維持通風設備良好性能，及降低活動場地容納人數，並要求參與人員全程配戴口罩等防疫安排。

證交所將陸續於各地辦理金融教育系列校園講座，來不及現場參與的年輕朋友，最完整的內容都在證交所WebPro3.0影音傳播網（網址：https://webpro.twse.com.tw/webportal/schedule/），及「瘋存股想入股 宅在家學

習網」（網址：https://act.twse.com.tw/stayhomelearning/）原音重現。