FED升息在即 投資REITs+基礎建設ETF具優勢

依歷史經驗，2000年以來的兩次升息期間，美國REITs指數 表現良好，多呈現正報酬。而今FED升息在即，市場波動加劇， 富邦投信5/4起募集富邦入息REITs+ (00908) ETF，可說是投資人現階段因應通膨環境可收息添益 ( 註) 的投資 工具。

(註：本基金每受益權單位可分配之收益， 係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、 利息收入、 基金收益分配扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已 實現及未實現之資本損失。經理公司有權調整可分配收益金額。)

富邦全球入息不動產與基礎建設(00908)ETF基金經理人蘇 筱婷指出，觀察美國REITs指數與FED升息歷史走勢表現，2 000年以來共兩次升息，在升息期間美國REITs指數表現良好 ，多呈現正報酬，主要是由於升息期間景氣良好，房價、租金上揚， 進而推動美國REITs指數表現上揚。而在2009~2015年 的量化寬鬆期間，因長期利率走低，有利於利息成本降低， 也有利於美國REITs指數。只有升息與降息初期， 因貨幣政策扭轉，市場受到不確定性影響，美國REITs指數才有 下跌的狀況。

蘇筱婷進一步指出，目前FED升息在即，加上通膨時代來臨， 投資人此時可選擇具有實質資產特色的REITs商品納入投資組合 ，主要就是REITs具有擁有實質資產、穩定股息、流動性佳、 營運公開透明及兼具股債特性等五大投資優勢。

投資REITs如同實際持有一部分的房地產權， 主要收益則是來自租金。此外，各國不動產股利率2005年以來， 除了2008年金融海嘯前後，股利率穩定在3到6%之間。經過2 010年以來的回升趨勢，大多股價上漲導致股利率壓縮到於2到4 %之間。但隨著經濟成長，租金上揚， 股利率基本維持在各國基本利率200到300bp之上。 由於解封後各國各產業復甦腳步不一， 目前市場預估不同產業股利率差距甚大。 目前股利率較高的產業集中在零售、商辦、醫療與多樣化。

蘇筱婷建議，投資人可選擇REITs ETF參與全球REITs商機，因為透過ETF在集中市場掛牌交 易，交易方式與股票相同，流動性較佳， 投資人將可享有除投資房地產相關類股外，也可以較少的投資金額， 參與商用不動產的投資機會。

以富邦全球入息不動產與基礎建設(00908)ETF來說， 其追蹤指數為全球入息不動產與基礎建設指數，一次買進全球前30 大高殖利率不動產及基礎建設標的，共16個市場，已涵蓋全球RE ITs市場9成以上之覆蓋率，現在入場時機正優，以新台幣15元 的低門檻就能成為全球資產的包租公包租婆。

為了讓投資人宅在家也能輕鬆完成開戶、安心申購， 富邦投信也推出網銀開戶的便利服務，只要1個工作日內就能完成， 歡迎有興趣參與全球REITs商機的投資人多加利用。