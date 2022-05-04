全亞洲首創! 新北元宇宙教育藝廊創作空間展覽揭幕

新北市教育局、學校與元宇宙開拓者未來市公司(XRSPACE)合作，打造全亞洲第一個將元宇宙(MetaVerse)概念應用在教育功能的虛擬藝廊，讓師生透過手機或平板裝置進入虛擬世界，於今(4)日進行發表。

新北市邀集全市超過300所高國中小、超過700位教師參與創作虛擬藝廊，作品已近7千件，透過新世代虛擬實境應用將學生書法、水彩、油畫、國畫、電腦動畫等作品在線上藝廊展出，開展跨校、跨國際的沉浸式科技藝文體驗。

市長侯友宜表示，在新冠疫情危機席捲全球，微觀生活層面及巨觀產業模式都產生許多改變，逐漸導向線上、遠距化。線上藝廊除突破既有傳統藝廊受參觀時間及空間限制，師生只需要30分鐘，即可輕鬆「建造」3D校園元宇宙。不僅結合時下流行的專屬虛擬形象，更能跨校、跨國即時語音交談互動，透過手邊的智慧型手機隨時隨地輕鬆探索。

感謝未來市有限公司提供總價值超過千萬的元宇宙平台方案給新北學校使用。目前與教育局合作已辦理4場線上教師培訓，提供即時技術支援、3D作品客製服務，累計至4月底已超過700位教師使用、超過7,000件學生作品同步在虛擬藝廊展示。

未來市有限公司董事長周永明表示，元宇宙是未來生活及工作平台，GOXR是一個佈展看展不受限的免費虛擬創作平臺APP，只要輸入「新北市元宇宙教育藝廊」，可即時串流到超過300所學校虛擬藝廊，更讓向來只在學校網站或校園內展出的學生作品，進行全球鏈結與交流、被更多人看見。另外在沉浸欣賞學生作品同時，也能即時與他人交談互動產生共鳴，有別以往在2D平台上觀賞作品具更深層的體驗。

今日活動帶著市長進入元宇宙藝廊民安國小六年級林軒諒同學表示，用手機打開APP進入藝廊有如身歷其境，就像真的在逛美術館一樣，還能跟同學在藝廊講話，彷彿真的就在身邊！六年五班徐詩涵同學則說，看到自己鐵絲人偶立體作品，被放在藝廊中讓參觀者從各角度觀賞細節，很有成就感!

樟樹國際實創高中藝廊則呈現學生的動畫作品，帶給觀賞者具聲光效果的作品，呈現當代藝術多元性。新埔國中則以舞蹈藝廊方式，呈現藝術教育特色，小舞者們卯足全力，舞出青春的表演，完美詮釋當代舞蹈，讓人眼睛一亮。另外還有復興美工多元美術作品，新北各校接力開展師生線上表達與認識交流嶄新方式。

教育局長張明文表示，本次活動開展元宇宙教育應用無限可能，未來將鼓勵學校虛擬空間的長久創作營運，定期更換展覽主題或類別，增加學生參與藝文展覽機會。此外，本次更提供樟樹實中電腦動畫科約30名學生前往未來市公司觀摩及研習，透過一整年學習，讓學生認識元宇宙開發核心概念及產業趨勢，進階藉由實務操作學習技術。最後也鼓勵各校辦理小型元宇宙發表會，讓學生作品與世界交流，期待產官學的合作模式共創共好的藝文科技新世代。