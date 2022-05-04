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華視不停出包•新任總經理由董事長兼任　台灣NCC實地訪查•將要求提營運改善計畫　

➤華視４日宣布由董事長鄭自隆兼任總經理，副總則回聘有爭議的前副總劉俊麟，部分董監事對此質疑，但鄭自隆表示「瑕不掩瑜」。➤NCC官員表示，4日傍晚NCC會配合文化部一起到華視現場調查，主要是了解華視整體作業流程，以及可能的出錯原因。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/04 19:48
鄭自隆剛接任華視董事長不到一週，華視仍持續出包，昨(5月3日) 新聞標題把總統蔡英文誤植為「蔡EE」(上圖/<a href="https:...

鄭自隆剛接任華視董事長不到一週，華視仍持續出包，昨(5月3日) 新聞標題把總統蔡英文誤植為「蔡EE」(上圖/鄭自隆剛接任華視董事長不到一週，華視仍持續出包，昨(5月3日) 新聞標題把總統蔡英文誤植為「蔡EE」(上圖/爆料公社

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）華視新聞近期6度出包，NCC表示，先前就已經派人進行行政檢查，今天（４日）傍晚實體查訪會了解華視整體作業流程，並要求華視提報營運改善計畫以及檢討報告。

華視新聞4月以來已經6度出包，新聞標題昨(5月3日) 更把總統蔡英文誤植為「蔡EE」，華視昨下午發出聲明向總統與全國觀眾致歉，並加重懲處出錯編審。文化部跟NCC上週組成專業小組，預計4日傍晚前往華視實體查訪。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注NCC態度與處理情形。

NCC內容處處長黃文哲表示，華視4月20日跑馬訊息出錯時，NCC就已經有派人進行行政檢查，後續違規情形，會透過標準作業流程認定、甚至裁處。

前華視代理總經理陳雅琳先前提到主要是有「公司結構性問題」，至於華視如何改善，NCC會請華視提檢討報告以及營運改善計畫。

NCC官員表示，傍晚NCC會配合文化部一起到華視現場調查，主要是了解華視整體作業流程，以及可能的出錯原因，至於是否是人力不足或人員教育訓練問題，都還要進一步了解。

華視今年8月有期中評鑑，以NCC的監理立場，會檢視華視財務、人力增補以及營運計畫承諾執行情形，近期發生的事件也會在評鑑時一起檢視。

另一方面，在代總經理陳雅琳請辭後，華視今天宣布由董事長鄭自隆兼任總經理，副總則回聘有爭議的前副總劉俊麟，部分董監事對此質疑，但鄭自隆表示「瑕不掩瑜」。

華視新聞6度出包，人事動盪，今天再度召開臨時董事會，通過華視新聞台台長陳雅琳請辭代總經理職務，由董事長鄭自隆暫為兼任，同時也自即日起聘任前華視副總經理劉俊麟為副總，任期與本屆董事會一致。

針對華視聘回劉俊麟一事，中央社引述鄭自隆說，華視短時間內需要找人幫忙，首要條件就是熟悉台內狀況的人，不能和華視完全沒有關係，先前他和劉俊麟曾在華視共事過，「這次任期非常短，他（劉俊麟）真的是情義相挺。」

不過臨時董事會中，身兼華視、公視董事的馮小非與其他董、監事，對此提出異議。馮小非受訪表示，劉俊麟曾在2020年華視簽約跨年專案的核銷報帳過程，有對公司知情不報的行政瑕疵，最終自行請辭離開華視。

馮小非質疑，華視正因內控、行政流程不當出問題，聘回劉俊麟協助是否妥當。不過鄭自隆表示，在面對客戶壓力下，難免會有些瑕疵，「但瑕不掩瑜，他的工作能力我非常肯定，我也會注意督導」。

鄭自隆剛接任華視董事長不到一週，華視就數度出包，鄭自隆也替員工緩頰，表示電視台內的基本SOP都已訂定，不過員工處在高壓、緊繃狀態就容易出錯，目前希望讓大家緩和下來，「畢竟任何苛責也於事無補，但有再請大家多注意」。
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