礁溪寒沐酒店「食」在幸運　春夏豪禮週週抽

吃美食、拚手氣！為搶攻五六月的連假餐飲商機， 礁溪寒沐酒店5月3日起至7月31日推出「春夏豪禮週週抽」的活動， 來MU TABLE大啖黑鮪魚和現流海鮮，還有可能帶走五星級飯店住宿券！ 凡於MU TABLE自助餐廳享用午餐、下午茶或晚餐，單筆消費滿2,000元即贈抽獎券一張、消費滿4,000元贈抽獎券兩張，以此類推 ，每週一抽出幸運兒，有機會將精彩獎項帶回家，好禮包含： 精美3C產品、豪華家電與星級飯店住宿券…等，誠摯邀請一同歡饗美食，好運樂翻天！

MU TABLE擁有350坪寬敞空間，主廚嚴選新鮮的在地食材，如溫泉空心菜、溫泉番茄與溫泉絲瓜，完美呈現大地原味。同時， 5月至6月自助餐的午餐、下午茶及晚餐，皆祭出「現撈海鮮台」，運用地利優勢，主廚團隊每日早上從龜山島海域或大溪漁港直送新鮮的漁獲 ，其中，龜山島擁有得天獨厚的地理位置，位處黑潮暖流的通道上，是台灣三大漁場之一，所以擁有豐饒海鮮，如蝦、蟹、小卷、花枝與白帶魚…等。 特別推薦此季節宜蘭盛產的是「赤鯮」、「竹筴魚」，主廚以清蒸或乾煎的料理方式，保留大海最原始的鮮甜美味。

正逢黑鮪魚旺季， 5月期間平日每週三與週五的晚餐，以及週末週六與週日的午晚餐時段，加碼推出「黑鮪魚現切秀」，精彩展現視覺及味覺兼具的豪華饗宴！ 黑鮪魚擁有均勻的油脂與滑嫩的口感， 肉質鮮甜、海味馥郁 ，其上腹較鮮嫩的部分會作為生魚片，肉質在口中輕輕的化開，淡淡的油脂香躍上舌尖，讓賓客一飽口福。