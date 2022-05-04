美國最高法院反墮胎草案外流 引爆自由倒退爭議

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）1973年，美國聯邦最高法院在〈羅訴韋德案〉中承認婦女墮胎權受憲法隱私權保障，然而，隨著自由派大法官的席次在川普任內逐漸被保守派大法官取代，一份外洩的案件意見草案顯示，這個判決可能會遭到推翻，這引發了婦女團體的關切。

首席大法官羅伯特（John Roberts）已經證實這個流出的「第一版草案」屬實，而雖然目前這不是法院的最終立場，現階段多數的大法官似乎都支持這份草案，保守派大法官阿利托（Samuel Alito）更直接指出，1973年的〈羅訴韋德案〉判決根本打從一開始就大錯特錯。

墮胎權的論戰之所以再起，是因為密西西比州於2018年立法，除非是「醫療緊急情況」或「嚴重胎兒異常」，禁止婦女在懷孕15周後進行任何墮胎手術，這些特殊情況甚至不包含婦女因亂倫、被強暴而懷孕的情況，因此很快就被該州僅存的墮胎診所以違反〈羅訴韋德案〉提告，這就是本次與流出草案相關的〈多布斯訴傑克遜婦女健康組織案〉（Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）。

雖然地方法院與巡迴上訴法院皆判決州政府敗訴，並維持〈羅訴韋德案〉中的判決，隨著川普讓保守派掌握聯邦最高法院，在2021年最高法院接受上訴後，外界就擔心〈羅訴韋德案〉可能會被已佔多數的保守派大法官推翻。

支持婦女墮胎權的團體表示，如果這個新版本通過，全美就有一半的州都可以立法禁止墮胎，這代表著將有3,600萬名婦女因此失去墮胎的權利。

事實上，自2018年密西西比州立法後，已有13州通過禁止墮胎的法令，只待〈羅訴韋德案〉判決案被推翻就可以正式實施，而德州、奧克拉荷馬州等較保守的州，法律甚至允許對任何協助懷孕六週婦女墮胎者提告，很多婦女在此時根本無法確認自己是否懷孕。

BBC分析指出，如果〈羅訴韋德案〉遭到推翻，那美國許多自由的存續可能都將出現疑慮，因為對於墮胎權疑慮的論述，也可以用於體外人工受精、同性婚姻權等美國憲法未明確規定的權利上，最後引發自由倒退的骨牌效應。