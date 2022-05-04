驚悚懸疑片《詭棋》台灣上映日期曝光　國際團隊誤以為許瑋甯只是美女「沒想到好會演！」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 懸疑驚悚電影《詭棋》由德國知名女星薇諾妮卡費瑞兒、許瑋甯及曹佑寧主演，由香港新銳導演胡樂筠執導，擅長拍攝跨國合作電影，這是她的第5 部作品。

《詭棋》全程於奧地利的薩爾斯堡拍攝，故事描述一個安靜的毆洲小鎮，突然接二連三出現神秘的死亡案件，似乎和充滿靈異力量的「解憂棋」有關，而在警方介入調查後，小鎮中又出現了一對華人夫妻疑似受到靈異力量影響的案件。

胡樂筠表示，之前有看過許瑋甯演出的《紅衣小女孩》和《目擊者》，對她出色的表現印象深刻，成為她首選的演出人選。許瑋甯的角色很複雜，與老公相愛相殺，對外是一對光鮮亮麗的年輕夫妻，但在家中慘被家暴，最後受到靈異棋盤「解憂棋」的詭異阻咒影響，起了報復之心，讓她陷入似人又似鬼的恐怖狀態中。

許瑋甯也樂於接受挑戰，在冬天飛往奧地利，在零下低溫中進行拍攝，化上慘白面容的鬼妝走出化妝室，便已經嚇到所有工作人員，有一幕，她在地上爬行， 最後倒地並流下眼淚，她的詮釋， 無論情感還是時間點都掌握的剛剛好，導演胡樂筠說：「 那個眼淚的很短，但畫面很震撼，所有人都被她的演技嚇到。」

導演說，聽到國外工作人員事後都在討論讚美許瑋甯的演技，國際工作團隊原以為她只是個美女，看到她的演出後， 對她的演技大感驚艷直呼: 「她好會演，演技太棒了。」

胡樂筠習慣在世界各地尋找拍攝靈感，一次在奧地利薩爾斯堡的周邊小鎮旅遊看到一間廢棄的小屋很有故事感，她慢慢觀察小屋，發現裡面有一個老棋盤，讓她出現了靈感，拍攝一個以棋盤遊戲為主題，充滿靈異感的故事，「所以我覺得這個故事就一定回到激發我靈感的到薩爾斯堡附近拍攝，才能完整呈現我想要的氣氛。」

胡樂筠表示，因為決定在奧地利拍攝，想就近找歐洲演員合作，電影中很重要的母親一角原本已經選定一位女演員，但在開拍之前臨時無法飛往奧地利，經紀公司提出由同公司另一位演員費瑞兒來接演，但她在德國是知名演員，邀請她並不容易，沒想到劇本火速通過各地經紀公司審核並交到她的手上。

費瑞兒表示很喜歡故事，而檔期滿滿的她剛剛好在兩部演出的電影間有十多天的空檔，她便放棄休息，飛往奧地利拍攝，《詭棋》獲得重量級演員加盟，讓胡樂筠直呼太驚喜。

《詭棋》預計5月13日上映，更多電影資訊， 請上華映官方臉書粉絲團查詢。