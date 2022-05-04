【莫驚慌•莫遲疑】沈富雄談「與病毒共存」:毋隨陳時中起舞、搞得天下大亂

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 新冠肺炎(武漢肺炎, Covid19 ) 疫情持續在台灣延燒，指揮中心兢兢業業，但總有不同聲音在社會各角落響起。其實指揮中心也不是神，不過是秉持專業與科學的態度，積極應付每天不斷出現的突發狀況。

但是各界的意見，也不見得完全是在唱反調，看起來也蠻有道理的。以下就是2007年退出民進黨的前立委沈富雄，5月3日的臉書PO文。沈富雄提出了他認為與病毒「共存」應有的態度，大家可以自行參考和判斷:

沈富雄PO文全文如下~~

毋隨陳時中起舞，搞得天下大亂

陳時中把自己搞砸了，把天下搞亂了，因此在週四出國前，我把面對「共存」應有的態度綜合如下：

(一)這個病是得了好？還是不得好？

都好！不得，順其自然！得了，獲得持久且較強的自然免疫力，但要留意千分之四的中症和萬分之四的重症風險。

(二)對周遭剛確診的人應持何種態度？

不要歧視，不要大驚小怪，看懂了上面第一項，這項就迎刃而解。

(三)自己剛確診，怎麼辦？

無症，照常上班或上課，有輕微症狀，則在家休息，症狀不退，就醫，不要到處嚷嚷。

(四)確診要不要通報？

通不通報已經不重要，每日確診數明顯低報，僅供參考而已。

(五)要不要快篩？

有症狀，懷疑自己恐怕得病，而且擔心那千分之四風險的人，才要快篩，千萬別跟著起哄，傻傻地排隊搶購快篩劑。

(六)公司行號、機關團體應停止以叫員工快篩呈陰為上班條件。

(七)每天的疫情變化，我應該注意哪些數字？

(1)每日確診數除以23等於每百萬人口確診數，這個數字達到5000以前（約12萬人），很難翻轉向下，而且過早翻轉，疫情就沒完沒了。

(2)中、重症率穏定在40/10000左右。

(3)死亡率在3/10000以下。

(4)空床率維持穩定。

(八)中央已經不認真「隔離」了，「3＋4」或「以篩代隔」就是這個意思，陳時中這點不講清楚是亂源之首。

單日確診一萬七已經亂成一團，將來超過十萬豈不天下大亂，其實大家不用擔心，今日之亂來自「快篩」，及「3＋4」，而且這兩項的變更是為了解基層因「隔離」工作量爆增之困，沒想到越改越亂，完全是人謀不臧，而非病毒之過。但願國人鎮靜以對，勿隨陳時中起舞，就Omicron的疫情而言，我在臉書的貼文的判斷已經對了近20次，再對一次不會是意外，出國前夕，臨別依依，我們在太平洋的兩岸互勉。