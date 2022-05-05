〈時評〉俄烏之戰的啟示: 大敵當前•沒有「反戰」的權利！

前副總統呂秀蓮從「反戰」的思維出發，預定於5月14日舉辦一場 「和平愛台灣大遊行」。

這種標榜「愛XX、要和平就要反戰」的旗幟口號， 把反戰直接與和平、愛XX畫上等號，是很空泛、很烏托邦、 很海市蜃樓的，也是侵略者最希望被入侵者拿來當作「護身符」的！ 在俄烏之戰還打得不可開交的此時此刻，出現這種旗幟口號， 實在諷刺之至！

烏克蘭人當然希望和平、不願意有戰爭。只是，當普丁2月24日揮 兵入侵烏克蘭，烏克蘭能做的其實不多──確切直白講， 就剩二選一：其一，不戰而降；其二，挺身而出「應戰」！

前者（不戰而降），可以美其名為「反戰」，避免兵戎相見之外， 普丁稱心如意、澤倫斯基一家獲美國收留安置、 歐美甚至於全球各國如釋重負，簡直是皆大歡喜！唯一的麻煩是， 皆大歡喜背後，問題並未實際解決，而是將問題（以更嚴重的方式） 延後而已！

因為，去軍事化、遠離歐盟共同體、缺乏北約保護傘的烏克蘭， 爾後一切只能看普丁臉色、只能乖乖接受俄羅斯宰制與擺佈， 這樣的烏克蘭，還算是個獨立自主的國家嗎？ 不是成為俄羅斯的傀儡附庸嗎？最要命的是，昨日車臣、克里米亞， 今天基輔、烏東，侵略者的野心永遠沒有滿足的一天， 永遠在找下一個目標！從車臣屈服於俄羅斯後， 這次淪為侵烏馬前卒的例子看，下一次俄羅斯野心發作、 入侵他國時，勢必輪到烏克蘭當俄羅斯差遣下的馬前卒、砲灰了！ 是則2022規避的，屆時不是要以連本帶重利的方式付出嗎？

歷史早已告訴世人，一廂情願的反戰、中立， 碰上野心勃勃的侵略者，只是鏡花水月而已！荷蘭、比利時、瑞典、 挪威等中立國鄰居，二戰時飽受希特勒納粹蹂躪的歷史畫面， 烏克蘭當然留下深刻印象；澤倫斯基當然知道，在一個窮兵黷武， 不聽它、順它意就喊打喊殺的鄰居旁，反戰絕非和平的大道、 而是通往奴役之路，是代價高昂的奢侈品！此所以，2月24日， 澤倫斯基選擇挺身而出「應戰」而非「不戰而降」！ 此所以芬蘭與瑞典已動心起念，要加入北約！

台灣跟烏克蘭一樣，也有一個窮兵黷武的鄰居！ 烏克蘭的和平追求之路，何嘗不能給台灣當借鏡？

是的，大敵當前的弱國、小國，沒有喊「反戰」的權利！因為， 和平，靠的不是敵人／敵國的善意，更非靠自我解除武裝、 去軍事化的反戰！那些呼喊「給我和平，其餘免談！給我和平， 否則就是不愛台灣！」的人，會給台灣帶來和平， 還是會將台灣帶向奴役之路？是在愛台灣，還是在害台灣？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）