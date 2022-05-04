【圖解】學童基礎劑開打! 台灣指揮中心推「V-Watch」兒童青少年版•請家長代填疫苗接種回報

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，COVID-19疫苗接種作業已於今(2022)年5月2日起推動6至11歲兒童基礎劑接種，除持續以全國「疫苗不良事件通報系統(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS)」進行監測外，「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」自5月3日起亦將小於18歲的兒童及青少年納入追蹤監測對象。

兒童及青少年經由父母手機在疾管家介面申請加入，代為填寫接種後健康回報，以加強兒童及青少年COVID-19疫苗接種後安全性監測，並及時將國內該族群接種後常見不良反應發生情形，提供醫療端、公衛端向家長說明接種後常見副作用發生概況，以及持續不適及時就醫提醒等。



指揮中心指出，為加強對兒童及青少年接種後疫苗不良反應事件的監測，針對該族群接種各廠牌、各劑別COVID-19疫苗並加入V-Watch的前6萬名註冊者，將會進行主動追蹤，如遇有民眾回復接種後出現嚴重身體不適或就醫等情況，將以LINE推播提醒民眾及時因應處置，期掌握疫苗接種後不良反應個案的實際症狀及通報後的適切因應。



指揮中心說明，小於18歲的兒童及青少年加入V-Watch，須由父母或監護人於接種現場掃描QR code代未成年子女註冊並填寫健康回報，至遲於接種後三日內完成掃描及註冊。尚未接種者請勿加入，以免資料無法比對。



指揮中心呼籲，民眾無論是否加入V-Watch，若接種後出現特殊身體不適，或任何健康問題，請務必到醫療院所診療，釐清原因。當發生疑似接種後嚴重不良反應事件，皆請醫療與公衛體系協助正式通報至「疫苗接種不良事件通報系統」，啟動後續關懷與追蹤。V-Watch相關說明請參閱本署全球資訊網「Taiwan V-Watch COVID-19疫苗接種-健康回報」專區(http://at.cdc.tw/yU8850 )。