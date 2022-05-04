Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【圖解】學童基礎劑開打! 台灣指揮中心推「V-Watch」兒童青少年版•請家長代填疫苗接種回報

➤指揮中心說明，小於18歲的兒童及青少年加入V-Watch，須由父母或監護人於接種現場掃描QR code代未成年子女註冊並填寫健康回報。➤尚未接種者請勿加入，以免資料無法比對。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/04 16:15
高雄市多納國小學生2日一早接種COVID-19疫苗，為避免學生緊張，導師全程陪同，現場也播放輕鬆音樂，讓學生放鬆心情。（多納國小提供）中...

高雄市多納國小學生2日一早接種COVID-19疫苗，為避免學生緊張，導師全程陪同，現場也播放輕鬆音樂，讓學生放鬆心情。（多納國小提供）中...

【圖解】學童基礎劑開打! 台灣指揮中心推「V-Watch」兒童青少年版•請家長代填疫苗接種回報（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，COVID-19疫苗接種作業已於今(2022)年5月2日起推動6至11歲兒童基礎劑接種，除持續以全國「疫苗不良事件通報系統(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS)」進行監測外，「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」自5月3日起亦將小於18歲的兒童及青少年納入追蹤監測對象。

兒童及青少年經由父母手機在疾管家介面申請加入，代為填寫接種後健康回報，以加強兒童及青少年COVID-19疫苗接種後安全性監測，並及時將國內該族群接種後常見不良反應發生情形，提供醫療端、公衛端向家長說明接種後常見副作用發生概況，以及持續不適及時就醫提醒等。

指揮中心指出，為加強對兒童及青少年接種後疫苗不良反應事件的監測，針對該族群接種各廠牌、各劑別COVID-19疫苗並加入V-Watch前6萬名註冊者，將會進行主動追蹤，如遇有民眾回復接種後出現嚴重身體不適或就醫等情況，將以LINE推播提醒民眾及時因應處置，期掌握疫苗接種後不良反應個案的實際症狀及通報後的適切因應。

指揮中心說明，小於18歲的兒童及青少年加入V-Watch，須由父母或監護人於接種現場掃描QR code代未成年子女註冊並填寫健康回報，至遲於接種後三日內完成掃描及註冊。尚未接種者請勿加入，以免資料無法比對。

指揮中心呼籲，民眾無論是否加入V-Watch，若接種後出現特殊身體不適，或任何健康問題，請務必到醫療院所診療，釐清原因。當發生疑似接種後嚴重不良反應事件，皆請醫療與公衛體系協助正式通報至「疫苗接種不良事件通報系統」，啟動後續關懷與追蹤。V-Watch相關說明請參閱本署全球資訊網「Taiwan V-Watch COVID-19疫苗接種-健康回報」專區(http://at.cdc.tw/yU8850 )。

【圖解】學童基礎劑開打! 台灣指揮中心推「V-Watch」兒童青少年版•請家長代填疫苗接種回報
V-Watch
疫苗接種
不良事件
通報
Taiwan V-Watch
基礎劑
接種

相關新聞

更新【全球第一】丹麥停止疫苗接種計畫! 感染人口達七成、疫苗覆蓋率高「疫情穩定控制中」
更新【全球第一】丹麥停止疫苗接種計畫! 感染人口達七成、疫苗覆蓋率高「疫情穩定控制中」
2022/04/29 17:02
第一槍！中央5月7日才上線台北不等了　確診簡訊自主通報系統上路
第一槍！中央5月7日才上線台北不等了　確診簡訊自主通報系統上路
2022/04/25 16:35
高中以下教職員5/9強制第三劑疫苗 不能施打者每週快篩
高中以下教職員5/9強制第三劑疫苗 不能施打者每週快篩
2022/04/24 12:18
台灣將開放第四劑疫苗接種？陳時中估全台染疫率15%
台灣將開放第四劑疫苗接種？陳時中估全台染疫率15%
2022/04/17 16:55
【鼓勵長者接種】台灣65歲以上打任一劑疫苗享500元獎勵 措施延長至5/31
【鼓勵長者接種】台灣65歲以上打任一劑疫苗享500元獎勵 措施延長至5/31
2022/04/09 15:24

更新時間 : 2022-05-04 17:11 GMT+08:00

最受歡迎

別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
【三代公路人用命拚搏】台灣南橫5/1全線通車一度回堵5公里　天龍飯店13年來首次客滿
【三代公路人用命拚搏】台灣南橫5/1全線通車一度回堵5公里　天龍飯店13年來首次客滿
【累計15萬】台灣5/2新增17858確診•含17801本土57境外　陳時中：政府未拉高快篩試劑價格
【累計15萬】台灣5/2新增17858確診•含17801本土57境外　陳時中：政府未拉高快篩試劑價格
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
【必看！】自主防疫怎麼做？前台大醫林氏璧提6大原則 謹記「前4後5傳染力最高」
【必看！】自主防疫怎麼做？前台大醫林氏璧提6大原則 謹記「前4後5傳染力最高」
各國拚共存！台大教授詹長權：台灣該放寬入境檢疫規範 達防疫、經濟雙贏
各國拚共存！台大教授詹長權：台灣該放寬入境檢疫規範 達防疫、經濟雙贏
台灣5/4新增2萬8420例本土個案　20多歲女發病6天多重器官衰竭過世
台灣5/4新增2萬8420例本土個案　20多歲女發病6天多重器官衰竭過世