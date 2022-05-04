5/9勝利日才要對烏宣戰？俄國普丁如何「稱勝」引關注

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯即將於5月9日迎來勝利日（Victory Day），宣揚國威的最佳時機，眼看烏克蘭「特別軍事行動」陷入泥淖，西方官員認為，俄國很可能於當日正式對烏「宣戰」，以利普丁（Vladimir Putin）的大內宣。

勝利日的重要性

5月9日是俄羅斯1945年擊敗納粹的紀念日，根據CNN，過去通常會有盛大的紅場閱兵大典，向國人展現國威，向敵人展示嚇阻力，「取悅在位的獨裁者」。勝利日象徵意義之大，普丁極可能在當日做出重大宣示，不是試圖端出「戰果」，就是擴大戰爭規模，抑或兩者皆有。

準備大動員？

根據智庫國際危機組織（Crisis Group）專家Oleg Ignatov，普丁手上有幾種選項，除了宣戰，也可能發布動員令，讓全國進入備戰狀態。

目前俄軍至少已損失了15,000名兵力，若要達成戰略目標，必須增員。透過動員令，甚至戒嚴令，普丁便能暫停選舉，進一步縮緊對國家的掌控，並擴大徵召後備軍人、受過軍事訓練的適齡男子，禁止役男出境。

然而，這些舉措恐都不乏風險，克里姆林宮恐失去民心，也意味戰事不如預期，不得不改變大內宣的方向，且對俄國搖搖欲墜的經濟不啻再添一擊。

還可能發生什麼？

勝利日總是要有能炫耀之物。若不宣戰，俄國可能把腦筋動到併吞烏東頓內次克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）兩州身上，或進逼西南部黑海沿岸戰略港口敖德薩（Odessa），或宣布全面掌控已遭蹂躪多時的東南港口城市馬立波（Mariupol）。另有跡象顯示，俄國可能會透過假獨立公投，吃下東南城市赫爾松（Kherson）。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，無論如何，普丁絕對會想方設法，用各種眼花撩亂的宣傳伎倆，轉移俄軍在烏克蘭戰場上戰略與戰術失敗的難堪。

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