台灣5/4新增2萬8420例本土個案　20多歲女發病6天多重器官衰竭過世

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今（4）日公布，新增2萬8420例本土個案，另增67例境外移入，新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增28,420例本土病例，為13,664例男性、14,744例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上；全台都有個案，其中，新北市突破萬例達1萬0151例，接著依序為台北市5538例、桃園市4814例、台中市1680例、高雄市1021例、基隆市1003例。

新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。其中有1名年僅20多歲女性，曾打三劑疫苗，無慢性病史，從發病到死亡僅有6天，死因為新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭，血液細菌培養陰性。

指揮中心說明，個案4/26開始發燒腹瀉，家用快篩陽性，晚上到醫院急診採檢PCR，隔天陽性確診並居家照護，4/29日腹瀉未改善，腹痛、嘔吐，119送急診發現血壓不穩，診斷敗血症，收治加護病房，隔天因為病情變化，氧氣需求高，插管接呼吸器，使用瑞德西韋、類固醇，轉送醫學中心加護病房，5/1因為出現心室顫動，急救無效過世。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。