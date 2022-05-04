【烏俄戰爭更新】受困逾二月俄國轟炸終脫逃 156名烏克蘭人馬立波平安撤出

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）俄羅斯主動對烏克蘭發動轟炸攻擊進入第七十天，期間烏克蘭南部亞速海港市馬立波遭到俄軍連月猛烈炮火攻擊，成為境內受創最慘重城市之一，先前避難於亞速鋼鐵廠的數百名市民中，有156人終於在多方協助下，驚險脫逃至烏克蘭政府軍控制的中部城市Zaporizhzhia。

近日俄軍在裝甲車輛和戰車支援下，對亞速鋼鐵廠發動另波猛烈攻擊，亞速鋼鐵廠是抗俄烏軍在當地的最後據點，躲避廠內的數百名烏克蘭難民情況危急。

紅十字會遺憾表示，仍有數百名民眾仍受困其中，包括十多位孩童，仍深陷煉獄。

烏克蘭總統澤倫斯基說，在脫逃過程中，俄軍仍不斷轟炸馬立波。

烏克蘭一官員向BBC指出，烏東另一座可樂工廠內避難的十名烏克蘭人，近日在俄軍炮擊下喪命，另有15人受傷。

此外，俄羅斯持續對烏境其它較安全的城市擴大飛彈攻擊，包括針對西部大城利沃夫（Lviv）多座發電廠攻擊，造成城市供電不穩不時停電，另俄軍也刻意攻擊火車站設施，意圖癱瘓大眾交通網。

歐盟領袖對於俄軍擴大在烏克蘭攻勢感到擔憂並試圖要讓普丁停手，包括法國總統馬克宏近日在與俄國總統普丁通話時，要求普丁儘快結束在烏克蘭的「極具破壞力的侵略行為」。英國總理強生則是批評西方國家，對於俄軍在烏克蘭的攻擊反應牛步，烏克蘭總統澤倫斯基回應感謝強生「溫暖且真誠的支持」。

遭抨擊不願表態的印度總理莫迪，則呼籲雙方停火進行和談。