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美參議員推促台和平法案 優先對台軍售、推動聯合軍演

盧比歐：「這部法案將使習近平與中共在攻台之前，都能考慮再三。」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/04 11:42
美國陸軍協助盟國訓練裝甲部隊，出現台灣將士（左）（圖／臉書U.S. Army Armor Basic Officer Leader Cou...

美國陸軍協助盟國訓練裝甲部隊，出現台灣將士（左）（圖／臉書U.S. Army Armor Basic Officer Leader Cou...

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）3日提出了一份旨在促進台灣和平的法案，要求美方每年檢討協防台灣計畫，優先處理對台軍售，並建立美台聯合訓練機制。

這份「藉實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace through Strength Act of 2022），重點包括每年檢視協助台灣防禦方針、加速對台軍售、修改台灣關係法、舉行聯合軍事訓練及演習、禁止企業與中國做生意等。

美方須研擬台海衝突因應方案，強化台灣傳統與不對稱作戰能力與拒止戰略，擬定一份事先批准的可售台軍備與科技清單。對台軍售應優先處裡，不可延宕。美國國防部承包商也須優先生產對台軍售相關項目，且不可與中國進行商務往來。

根據草案，台灣關係法關於「售予台灣防衛武器」的條文，應修改成「可嚇阻人民解放軍進犯的武器」，使台灣擁有足以自衛的能力。美國並應自2023財政年度起，連續十年對台提供每年20億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）基金。

此外，美方須建立一套全面的美台軍事訓練計畫，加強協同作戰能力。內涵包括桌上演習、模擬演練、全面軍演、高階官員軍事計畫合作機制、聯合訓練交流等。

盧比歐在聲明中表示，普丁入侵烏克蘭之舉，已非專制政權侵略鄰國的首例，也不會是最後一次。中國恐於十年內犯台，台灣需要美國支持，「這部法案將使習近平與中共在攻台之前，都能考慮再三。」
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