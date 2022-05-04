Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

快篩試劑列台灣防疫物資簽辦中　哄抬價格囤積恐遭罰500萬

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/04 11:59
快篩試劑列台灣防疫物資簽辦中　哄抬價格囤積恐遭罰500萬

(來源 中央社)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 立法院國民黨團總召曾銘宗今（4）日質詢，請法務部留意快篩劑是否有哄抬價格或囤積等不法情況。立法院法務部次長陳明堂表示，有發函衛福部，希望把快篩劑列為防疫物資。

綜合媒體報導，立法院司法及法制委員會今日排審「公證法部分條文修正草案」，曾銘宗關心快篩劑是否遭不當哄抬價格或有囤積等情況。他說，最近本土疫情特別嚴重，已經連續4天，確診人數超過一萬人，但民眾買不到快篩試劑，價格也很高。

曾銘宗指出，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條條文規定，對於經中央衛生主管機關公告的防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

陳明堂答詢，法務部已發函衛福部，希望把快篩劑列為防疫物資，據了解正在簽辦中，列為防疫物資的話，就屬於特別條例第12條規範，刑法251條也可以做為規範依據。

根據防疫紓困條例第12條規定，對於經中央衛生主管機關公告的防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。未遂犯罰之。

此外，刑法第251條明定，意圖抬高「民生必需飲食物品；農業、工業必需物品；行政院公告的生活必需用品」等交易價格，或有囤積的情況，無正當理由不應市銷售者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。
防疫
快篩劑
衛福部

相關新聞

〈時評〉應勇敢、公開還 詹長權教授、葉彥伯局長...等人一個公道
〈時評〉應勇敢、公開還 詹長權教授、葉彥伯局長...等人一個公道
2022/05/02 19:45
【必看！】自主防疫怎麼做？前台大醫林氏璧提6大原則 謹記「前4後5傳染力最高」
【必看！】自主防疫怎麼做？前台大醫林氏璧提6大原則 謹記「前4後5傳染力最高」
2022/05/02 17:24
各國拚共存！台大教授詹長權：台灣該放寬入境檢疫規範 達防疫、經濟雙贏
各國拚共存！台大教授詹長權：台灣該放寬入境檢疫規範 達防疫、經濟雙贏
2022/05/02 15:40
長榮喊「準備好了」！預計下半年台灣國境開放 將增客運航班
長榮喊「準備好了」！預計下半年台灣國境開放 將增客運航班
2022/04/30 17:59
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
2022/04/30 15:18

更新時間 : 2022-05-04 12:38 GMT+08:00

最受歡迎

別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
【三代公路人用命拚搏】台灣南橫5/1全線通車一度回堵5公里　天龍飯店13年來首次客滿
【三代公路人用命拚搏】台灣南橫5/1全線通車一度回堵5公里　天龍飯店13年來首次客滿
【累計15萬】台灣5/2新增17858確診•含17801本土57境外　陳時中：政府未拉高快篩試劑價格
【累計15萬】台灣5/2新增17858確診•含17801本土57境外　陳時中：政府未拉高快篩試劑價格
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
【必看！】自主防疫怎麼做？前台大醫林氏璧提6大原則 謹記「前4後5傳染力最高」
【必看！】自主防疫怎麼做？前台大醫林氏璧提6大原則 謹記「前4後5傳染力最高」
各國拚共存！台大教授詹長權：台灣該放寬入境檢疫規範 達防疫、經濟雙贏
各國拚共存！台大教授詹長權：台灣該放寬入境檢疫規範 達防疫、經濟雙贏
長榮喊「準備好了」！預計下半年台灣國境開放 將增客運航班
長榮喊「準備好了」！預計下半年台灣國境開放 將增客運航班