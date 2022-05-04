快篩試劑列台灣防疫物資簽辦中　哄抬價格囤積恐遭罰500萬

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 立法院國民黨團總召曾銘宗今（4）日質詢，請法務部留意快篩劑是否有哄抬價格或囤積等不法情況。立法院法務部次長陳明堂表示，有發函衛福部，希望把快篩劑列為防疫物資。

綜合媒體報導，立法院司法及法制委員會今日排審「公證法部分條文修正草案」，曾銘宗關心快篩劑是否遭不當哄抬價格或有囤積等情況。他說，最近本土疫情特別嚴重，已經連續4天，確診人數超過一萬人，但民眾買不到快篩試劑，價格也很高。

曾銘宗指出，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條條文規定，對於經中央衛生主管機關公告的防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

陳明堂答詢，法務部已發函衛福部，希望把快篩劑列為防疫物資，據了解正在簽辦中，列為防疫物資的話，就屬於特別條例第12條規範，刑法251條也可以做為規範依據。

根據防疫紓困條例第12條規定，對於經中央衛生主管機關公告的防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。未遂犯罰之。

此外，刑法第251條明定，意圖抬高「民生必需飲食物品；農業、工業必需物品；行政院公告的生活必需用品」等交易價格，或有囤積的情況，無正當理由不應市銷售者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。