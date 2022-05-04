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台灣政府採購快篩試劑較貴發國難財？指揮中心公布各國價格駁斥

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/04 10:52
（圖/疾管署）

（圖/疾管署）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)近日有傳言指出國內快篩世紀較貴，直指政府發國難財，指揮中心3日澄清。

指揮中心發布新聞稿表示，有關國民黨於網路製圖稱「國內快篩採購較他國貴」，甚至以發國難財抹黑，相關指控完全錯誤！

指揮中心說明，目前國內快篩實名制販售的為羅氏快篩試劑，指揮中心的採購價每劑為新臺幣（以下同）95元，另有倉儲、包裝、物流運輸、藥局藥師販售等費用，因此以每劑100元出售供民眾使用。而同品牌快篩試劑的國際零售價格，分別介於 166 ～380 元，相關指控顯為造謠，呼籲國人不要輕信謠言。

指揮中心指出，迄今已整備約2.7億劑，目前已進口的羅氏快篩作為實名制販售，每日可提供200萬份快篩試劑到實名制供國人使用。

指揮中心重申，國外進口的快篩試劑，不論是早先的臺灣銀行共同供應契約平臺，或是政府目前因應疫情的擴大採購，每劑一直是95元，再加計運費、包裝、藥師販售等費用，以每劑100元出售供民眾使用。同時在居家隔離及防疫篩檢等用途上，也有免費提供給民眾。所謂發國難財一說，是子虛烏有的錯誤指控。

台灣政府採購快篩試劑較貴發國難財？指揮中心公布各國價格駁斥
（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）
指揮中心強調，在野黨圖卡上的快篩試劑即為羅氏快篩，經我國駐外單位調查回報，該品牌於其他各國零售價格介於新臺幣166 ~ 380 元，該圖卡上卻誤稱40~50元，實為錯誤訊息，必須予以澄清說明。我國實名制價格為100元，相較各國並無偏高情事，呼籲全民團結防疫，勿輕信偏頗訊息。
快篩劑

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