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Apple Car真的要來了？ 傳由台灣鴻海代工 售價逾300萬元

外界對於Apple Car的好奇極大，有關蘋果Apple Car的傳言更是滿天飛，據爆料，蘋果可能會使用鈦等高階金屬材料製造車體，也可能以iPhone作為鑰匙。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/05/03 20:33
(圖/Unsplash)

(圖/Unsplash)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）Apple Car發表之路未演先轟動！外媒傳有業界人士爆料Apple Car最快2024年底推出，且將由鴻海代工製造，售價可能高於10萬美元（約台幣300萬元）。

知名爆料者LeaksApplePro時常在Twitter發文，預先公布蘋果公司新產品特色，而國外科技網站Notebook Check 2日引述LeaksApplePro的消息，指出Apple Car預估2025年公布，可能在2024年底就亮相。

LeaksApplePro也透露，Apple Car可能委由蘋果iPhone組裝代工合作夥伴鴻海集團操刀生產，市場定位為豪華車款，而非一般大眾電動車市場，就像是特斯拉Model S車款，而不只是Model 3。

據報導，蘋果可能計畫為這款電動車提供新的創意，如使用鈦等高階金屬材料製造車體，也可能秉棄傳統鑰匙，以iPhone作為進入車子的媒介，而報導指出，蘋果的Car Key數位鑰匙功能已與BMW、起亞（Kia）等車廠合作，若在Apple Car電動車領域使用Car Key功能，也是合理的推測。

根據中央社，產業分析師郭明錤3月中旬曾表示，Apple Car專案團隊已解散一段時間，若要像報導說得一樣，在2025年達到量產目標，必須在未來3個月至6個月內組織重組。

外界對於Apple Car的好奇極大，有關蘋果Apple Car的傳言更是滿天飛，國外科技網站MacRumors就指出，早在2014年就有外傳蘋果要推出電動車的計畫，究竟未來團隊將如何重整，是否會推出具體產品，仍然沒有定數。
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蘋果
電動車
鴻海

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更新時間 : 2022-05-03 21:26 GMT+08:00

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