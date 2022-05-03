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兒童中重症怎麼看？醫師：最重要警訊是「呼吸急促」非發燒！

只知道發燒是不夠的！若兒童開始有每分鐘超過30次呼吸就要特別留意，退燒後有持續活動力不佳、仍然呼吸急促、喘、胸悶、胸痛或超過12小時未進食或未解尿都要注意。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/05/03 19:46
（圖/高雄市衛生局）

（圖/高雄市衛生局）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）台灣今（3日）本土確診個案破兩萬人，校園疫情也備受關注，兒童中重症辨別成為家長關心重點，高雄衛生局指出，要判斷兒童染疫後嚴重程度，最重要是看其是否有「呼吸急促」，每分鐘超過30次就是太快，這代表孩子可能進入中症程度。

由於兒童重症案例不斷，高雄市防疫記者會2日邀請醫師李敏生說明兒童確診狀況。李敏生說，一般幼童在確診前3天狀況平穩，在第4天至第6天才更需要注意。大多數染上新冠肺炎者症狀都像感冒，輕度會有像是發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、倦怠、頭痛、肌肉痠痛等，不過中重症就比較不同。

李敏生表示，若兒童開始有呼吸急促情況產生就要特別留意，呼吸急促是指每分鐘超過30次，家長宜特別注意孩子呼吸狀況，才能及時判斷是否有異狀。此外，如果進入到無法進食、餵食，倦怠、意識喪失、抽搐、呼吸困難等則是重度狀況。

李敏生強調，只知道發燒是不夠的，如果孩子發燒並退燒後，有持續活動力不佳、仍然呼吸急促、喘、胸悶、胸痛或超過12小時未進食或未解尿等，都是警訊。

李敏生說，家長注意孩子染病後的症狀發展，可透過寫日記的方式紀錄，建議家長可紀錄2至3次每分鐘呼吸次數、監測體溫（血氧）、紀錄一天進食量和尿量、觀察活力狀態、觀察呼吸是否有胸凹、膚色或唇色，以及肢體是否冰冷。

李敏生提醒，兒童、青少年若有以下症狀一定要就醫，包含確診後2至6周如果仍持續發燒，或是有腹痛、腹瀉、嘔吐、出疹、眼睛紅、頭暈等症狀合併出現。
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新冠肺炎

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