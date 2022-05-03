〈財經主筆室〉台積電調薪幅度出爐　大部份工程師「薪」情不佳

台積電（2330）4月年度例行性調薪公布，原本董事長劉德音說調幅會讓「大家都會很開心」。不過，調薪政策出爐後，台積電大部分工程師都表示很不滿意。原本市場預期台積電這次調薪，對台灣產業界將具指標帶頭作用，未料調薪結果除遭員工投訴不滿外，也引發台積員工爆出許多不為外人知的血汗內幕。
台積電每年固定在4月進行例行性調薪，雖然公司表示不公布調薪幅度，但外界早先就揣測今年漲幅可能超過一成，除高於過去3~5%的水準很多外，並將創下史上最大調幅的一年。
不料，隨著調薪幅度的出爐，從員工陸續對媒體投訴，以及在PTT論壇發表的言論來看，似乎台積電員工對這次的調薪抱怨不少。據指出，此次調薪幅度介於5~25%，員工調幅差異很大，大部份工程師不滿意的主要爭議點在：公司為招攬新人祭出高薪，4年內的員工調薪幅度也不小，但4年以上員工調幅卻持平在一般調薪水位。
員工指出，此次調薪政策似乎就是吃定了較資深員工跳槽機會不高，調薪幅度維持正常，但為招攬新人及留住較容易轉換職場的資淺員工，大幅調高4年內員工薪資，前陣子董事長才特別喊話會讓大家滿意，但結果卻是「超瞎」！
台積電近期媒體關注度很高，除了股價大跌引起注意外，隨著海外擴廠的積極開展，美國廠及日本廠的招工計劃，也成為市場關注焦點，其實，說穿了都是與員工的薪酬待遇有關。
首先，日本媒體報導台積電與日本索尼集團合資在日本熊本的晶圓廠，今年4月中動工後在2024年投產，預計雇用1,700人中有70%為新聘人員。據調查，由於台積電開出比當地平均更高的薪資徵才，有企業擔憂自家待遇無法和台積電競爭，還有企業擔心薪水行情將因此走高。
再者，台積電日前在法說會上表示，在美國亞利桑那州設廠的計畫如期進行中，近期更開出職缺招募，但沒想到的是，台積電如今不打算找美國的生產技術員，而是從台灣招募再外派。台積電表示，因美國晶片製造業有人才短缺問題，因此決定在台徵才，「只要高中職以上畢業，無經驗也可報名，條件是多益成績須8百分以上」。
工作內容包括機台操作、產品檢驗、設備異常問題等。錄取後會先在竹科、中科或南科工作，到年底前才需配合公司需求，派任到美國Fab21廠至少2年以上。工時在台灣採4班2輪、做2休2制，外派美國改為4班3輪制，休假則是作4休3、作3休4交替，或可以選2班2輪、作2休2制，視公司需求來決定或排班，且要願意配合加班。
由美國及日本建廠招才方式，大致可以歸納出兩個重點，首先，就是台積電全球各地的薪資待遇是不同的。其次，雖然各地薪資待遇不同，但工作方式仍要以台灣模式進行。由美國廠生產技術員短缺，必須從台灣派任來看，就是以美國薪酬付薪，但卻必須以台灣工時來工作，結果是沒有美國人願意幹這種工作。
去年曾到台灣受訓的美國工程師就曾在網路上發表感想，表示台積電一定可以找到更多的員工來分擔工作，讓每個員工可以回家，並有符合常理的時間來陪伴家人，同時也保有不錯的福利，「我認為台積電至少得在亞利桑那廠做到這點，不然台積電在招募人才方面怎麼可能贏得了就在附近的 Intel呢？」。如今打算從台招募員工外派來看，美國工程師的預言成真了。
台積電創辦人張忠謀近期發表談話指出，在美國生產晶圓是昂貴浪費且徒勞無功的事，犀利言論引發外界討論。有日媒就指出，在張忠謀看來，鉅額補貼是進駐美國的條件，美國過去承諾的鉅額補貼遲遲沒有下文，張忠謀正在巧妙的向美國施壓。
先不管張忠謀發言是不是對美施壓？但可以確定的是，在美、日設廠的生產成本是遠大於在台灣設廠，而台積電目前的人工成本支出，也是其獲利來源的保證方式之一，台積電在人力成本支出上，目前似乎並無意改變太多。
台積電在台灣是許多人嚮往進入的夢幻企業，但以2020年來看，在台灣半導體產業中，台積電薪酬大概只排在第7名。台積電在自家的企業責任報告書中就表明，有關薪酬及福利上，願提供同業平均水準以上的薪酬與福利。也就是說，台積電只有「老二」心態，並無意作科技業薪酬待遇的「領頭羊」。