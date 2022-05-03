〈財經主筆室〉台積電調薪幅度出爐　大部份工程師「薪」情不佳

台積電（2330）4月年度例行性調薪公布，原本董事長劉德音說 調幅會讓「大家都會很開心」。不過，調薪政策出爐後， 台積電大部分工程師都表示很不滿意。 原本市場預期台積電這次調薪，對台灣產業界將具指標帶頭作用， 未料調薪結果除遭員工投訴不滿外， 也引發台積員工爆出許多不為外人知的血汗內幕。

台積電每年固定在4月進行例行性調薪， 雖然公司表示不公布調薪幅度，但外界早先就揣測今年漲幅可能超過 一成，除高於過去3~5%的水準很多外， 並將創下史上最大調幅的一年。

不料，隨著調薪幅度的出爐，從員工陸續對媒體投訴，以及在PTT 論壇發表的言論來看，似乎台積電員工對這次的調薪抱怨不少。 據指出，此次調薪幅度介於5~25%，員工調幅差異很大， 大部份工程師不滿意的主要爭議點在：公司為招攬新人祭出高薪，4 年內的員工調薪幅度也不小，但4年以上員工調幅卻持平在一般調薪 水位。

員工指出，此次調薪政策似乎就是吃定了較資深員工跳槽機會不高， 調薪幅度維持正常， 但為招攬新人及留住較容易轉換職場的資淺員工，大幅調高4年內員 工薪資，前陣子董事長才特別喊話會讓大家滿意，但結果卻是「 超瞎」！

台積電近期媒體關注度很高，除了股價大跌引起注意外， 隨著海外擴廠的積極開展，美國廠及日本廠的招工計劃， 也成為市場關注焦點，其實，說穿了都是與員工的薪酬待遇有關。

首先， 日本媒體報導台積電與日本索尼集團合資在日本熊本的晶圓廠，今年 4月中動工後在2024年投產，預計雇用1,700人中有70% 為新聘人員。據調查，由於台積電開出比當地平均更高的薪資徵才， 有企業擔憂自家待遇無法和台積電競爭， 還有企業擔心薪水行情將因此走高。

再者，台積電日前在法說會上表示， 在美國亞利桑那州設廠的計畫如期進行中，近期更開出職缺招募， 但沒想到的是，台積電如今不打算找美國的生產技術員， 而是從台灣招募再外派。台積電表示， 因美國晶片製造業有人才短缺問題，因此決定在台徵才，「 只要高中職以上畢業，無經驗也可報名，條件是多益成績須8百分以 上」。

工作內容包括機台操作、產品檢驗、設備異常問題等。 錄取後會先在竹科、中科或南科工作，到年底前才需配合公司需求， 派任到美國Fab21廠至少2年以上。工時在台灣採4班2輪、做 2休2制，外派美國改為4班3輪制，休假則是作4休3、作3休4 交替，或可以選2班2輪、作2休2制，視公司需求來決定或排班， 且要願意配合加班。

由美國及日本建廠招才方式，大致可以歸納出兩個重點，首先， 就是台積電全球各地的薪資待遇是不同的。其次， 雖然各地薪資待遇不同，但工作方式仍要以台灣模式進行。 由美國廠生產技術員短缺，必須從台灣派任來看， 就是以美國薪酬付薪，但卻必須以台灣工時來工作， 結果是沒有美國人願意幹這種工作。

去年曾到台灣受訓的美國工程師就曾在網路上發表感想， 表示台積電一定可以找到更多的員工來分擔工作， 讓每個員工可以回家，並有符合常理的時間來陪伴家人， 同時也保有不錯的福利，「 我認為台積電至少得在亞利桑那廠做到這點， 不然台積電在招募人才方面怎麼可能贏得了就在附近的 Intel呢？」。如今打算從台招募員工外派來看， 美國工程師的預言成真了。

台積電創辦人張忠謀近期發表談話指出， 在美國生產晶圓是昂貴浪費且徒勞無功的事， 犀利言論引發外界討論。有日媒就指出，在張忠謀看來， 鉅額補貼是進駐美國的條件， 美國過去承諾的鉅額補貼遲遲沒有下文， 張忠謀正在巧妙的向美國施壓。

先不管張忠謀發言是不是對美施壓？但可以確定的是，在美、 日設廠的生產成本是遠大於在台灣設廠， 而台積電目前的人工成本支出，也是其獲利來源的保證方式之一， 台積電在人力成本支出上，目前似乎並無意改變太多。

台積電在台灣是許多人嚮往進入的夢幻企業，但以2020年來看， 在台灣半導體產業中，台積電薪酬大概只排在第7名。 台積電在自家的企業責任報告書中就表明，有關薪酬及福利上， 願提供同業平均水準以上的薪酬與福利。也就是說，台積電只有「 老二」心態，並無意作科技業薪酬待遇的「領頭羊」。