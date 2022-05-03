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台灣新聞自由指數全球第38 領先日韓

今年北歐國家依舊領先全球，排名第1由挪威蟬聯，2、3名分別由丹麥及瑞典拿下。至於中國排名175名，香港則自68名暴跌至138名，俄國則由去年的150名下跌到155名，北韓自179名下跌到敬陪末座。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/03 18:01
無國界記者組織今（3）日發布2022年「世界新聞自由指數」，台灣排名進步到38名。（圖／翻攝自無國界記者組織網站）

無國界記者組織今（3）日發布2022年「世界新聞自由指數」，台灣排名進步到38名。（圖／翻攝自無國界記者組織網站）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）無國界記者組織今（3）日發布2022年「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index），台灣排名由去年43位上升至38位，報告指出由於台灣媒體環境政治兩極分化嚴重、腥羶色以及逐利的導向，且缺乏措施改善記者編輯獨立性，影響民眾獲取訊息的客觀性。

根據無國界記者組織（Reporters Without Borders）最新報告指出，台灣新聞自由指數在全球180個國家與地區中，排名38，較去年上升5位，領先日本、韓國。總體而言，台灣尊重新聞自由，但媒體環境相當兩極化，被腥羶色（Sensationalism）與營利取向所主導。

報告指出，台灣約有600家電視與廣播公司，目前網路媒體與社交平台如雅虎、Etoday以及Line News成為最廣泛的新聞傳播管道；電視頻道則為第二大新聞來源，TVBS、東森與三立新聞為收視前三。公視則為台灣最值得信賴的媒體。

報導進一步闡述，由於顯著的政治兩極分化、未申報的廣告、腥羶色以及逐利的環境，導致記者工作面臨阻礙，以致妨礙民眾獲取客觀訊息。

此外，歷屆政府很少採取具體措施改善記者的編輯獨立性（editorial independence）、鼓勵媒體提升公共辯論的品質。大多數記者迫於上層壓力，無法依靠法律保護拒絕不道德的新聞要求。

報導引述《路透社》2021年研究調查指出，在民主國家當中，台灣是媒體信任度最低的國家之一，在亞太地區排名墊底，信任度僅33％。

報導進一步指出，台灣媒體的結構性弱點，使其特別容易遭受假信息攻擊，尤其是來自中國的攻擊。

此外，記者從業環境相對良好，沒有系統性的安全問題，然而近年來有部分成為訴訟目標，以及在報導後被言語攻擊，更有一些政治家公開貶低媒體。

今年北歐國家依舊領先全球，排名第1由挪威蟬聯，2、3名分別由丹麥及瑞典拿下。至於中國排名175名，香港則自68名暴跌至138名，俄國則由去年的150名下跌到155名，北韓自179名下跌到敬陪末座。
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政治兩極分化

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