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新北市校園莫德納兒童疫苗接種！頂溪國小先行開打 侯友宜到校關心學生

By 台灣英文新聞
2022/05/03 17:34
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

新北市COVID-19兒童疫苗校園接種作業今(3)日展開，將於5月31日前為全市6-12歲學生完成第1劑接種。侯友宜市長今日到先行學校頂溪國小，關心莫德納兒童疫苗接種啟動作業，提醒師生須留意孩子接種後健康情形，並請老師調整教學型態及減少激烈教學活動，因應學生可能因施打疫苗產生身體不適的狀況，保護學生健康與安全。

侯友宜表示，教育局規劃校園集中接種疫苗作業，日前發放莫德納COVID-19疫苗接種須知及評估暨意願書進行意願調查，6至11歲學童每劑為0.25mL，滿12歲的六年級生接種劑量基礎劑每劑為0.5mL，學校和醫療院所依不同劑量以場地分流、施打分時方式實施接種，保護學童安全。

新北市政府表示，今日由頂溪國小先行接種，其他國小陸續安排中，希望藉由學生接種疫苗提升校園防疫安全，讓孩子更加安心就學。另外，國小附設幼兒園滿6歲幼生及其他因故無法在校施打的學生，會由學校發送補接種單，學生後續擇日至當地醫療院所(含衛生所)進行補接種。

侯友宜今日視察沿著動線檢視接種等待區、評估區、接種區及休息觀察區，提醒孩童排隊時戴好口罩並保持適當距離，同時安撫孩童放鬆心情。此外，在現場也再次提醒學校留意學生接種後健康情形，並調整當日教學型態，以靜態課程取代激烈活動。

教育局強調，疫苗接種後全校實施居家線上教學2日，提供學生居家學習，並請授課老師於每堂課持續關心學生身體健康狀況，學生如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應就醫釐清病因。倘發生急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸，務必立即就醫。

另外，如部分家庭因特殊情形無法於居家線上授課演練期間照顧學童，得由學校提供基本照顧，以協助家長安心工作。學生當日施打如有不適即可返家休息，並可續請疫苗假2日，不列入出缺席紀錄。家長如在家中發現孩子有不良反應，新北市也有提供醫療諮詢的醫療院所及衛生所窗口，隨時提供洽詢服務。

頂溪國小柯志賢校長表示，學校此次擔任Covid-19疫苗先行學校，第一梯疫苗接種學生約200人，佔學生總數30%，第一梯疫苗接種學生計79人，因多數家長須更多時間考慮，預期進行第二梯疫苗接種時，願意接種疫苗之學生人數會再提高。對於學生首次在學校進行疫苗接種，感謝市府各單位協調與醫療院所幫忙，到學校統一施打，提供國小學童最即時的防護力。學校在學生施打疫苗後會調整課程方式，學生可居家線上學習2天，倘有特殊情形無法居家線上授課演練，校方亦提供基本照顧，身體不適的學生也可以請疫苗假，讓家長也實際感受到新北愛護學生的心。

教育局長張明文表示，新北市重視每位學童健康，讓家長有充裕時間考慮決定孩子疫苗接種，尊重家長及學童選擇。學校除了進行充分衛教指導，提醒孩子多喝水、多休息、避免劇烈運動，若有不舒服及過敏現象立即向師長、父母反應，在疫苗接種後2週內也將妥善規劃體育課程內容、調整教學方式及減少激烈教學活動。最後，強調疫苗接種視自身需求及個人意願自由選擇，無論是否接種皆應予以尊重，感謝親師齊心為防疫盡力，共同守護孩子平安健康。

新北市校園莫德納兒童疫苗接種！頂溪國小先行開打 侯友宜到校關心學生

照片來源：新北市教育局提供

新北市校園莫德納兒童疫苗接種！頂溪國小先行開打 侯友宜到校關心學生

照片來源：新北市教育局提供

更新時間 : 2022-05-03 18:25 GMT+08:00

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