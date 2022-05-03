4月就飆45度高溫　印度異常熱浪挑戰人類終極生存力

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印度突遭異常熱浪侵襲，各地溫度爆表，一片紅通通，用電量也因而激增，導致大規模停電，民眾苦不堪言。專家憂，隨著氣候變遷加劇，高溫將挑戰人類所能承受的極限，印度首當其衝，而其仰賴煤炭發電的能源政策，也使其成了溫室氣體製造機。

綜合美聯社與CNN報導，印度今年夏季來得迅猛，3月就出現了1901年以來破紀錄高溫，而北中部地區的4月均溫也創122年來最高，上週有十座城市都出現攝氏45度酷熱溫度。在過去，極端熱浪可能每半世紀才會襲擊一次，如今卻縮短為每四年一次。

原本涼爽的春季突轉為無情的熾熱天氣，學校被迫關閉，掩埋場爆發火警，作物枯萎，用電量也跟著激增。七成發電來自燃煤的印度，各地電廠的煤炭存量已跌至警戒線，導致各邦無預警斷電，凸顯了嚴重的能源安全問題。

國際能源總署指，印度城市還在蓬勃發展，未來二十年對電力的需求只會升不會降，但在失衡的能源架構下，頻繁停電恐打擊甫從新冠肺炎（COVID-19）回神的經濟，衝擊醫療等民生必需服務。

截至1日，印度165座煤電廠中，94座炭存量告急，8座並未運轉。政府雖規定電廠必須維持24小時的炭安全存量，卻鮮少電廠符合規定。

印度並非缺煤，而是未能事先評估需求。就算熱浪消退，供電需求還是可能於6月至8月間再達高峰，因屆時濕度太高，再碰上耕作季節以及雨季不利煤礦開採，都可能使煤炭缺口擴大。進口煤炭雖是一條出路，惟俄國侵略烏克蘭使炭價3月飆到每噸400美元，可不是阮囊羞澀的電力公司能負荷。

專家疾呼，印度要做的並非擴大煤礦開採，燃煤發電只會產生更多溫室氣體，「困住」更多熱能，不啻惡性循環。眼看熱浪恐成日常，印度需要的是能源多元化，著眼再生能源。

「政府間氣候變遷小組」（IPCC）主筆暨印度人類居住研究所（Indian Institute for Human Settlements）研究員辛格（Chandni Singh）表示，印度並無熱浪因應計畫，「未來熱浪將挑戰人類的生存極限」。



新德里運煤車（圖／美聯社）