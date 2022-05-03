疫期在家享美味！新北農業局「美味農業得來速」推優惠

為使民眾防疫期間輕鬆購買新北市優質農漁產品，新北市政府農業局「美味農業得來速」推出超值蔬菜箱及冷凍海產，民眾只需手機就能快速選購，也減少與人群接觸，有興趣的民眾，趕緊E起購起來。

新北市政府農業局表示，近期國內疫情嚴峻，為讓民眾在家能輕鬆購買新北市優質農特產品，新北市農業局特整合新北市各種農特產通路，如友善契作大聯盟、新北果菜公司、在地農會、農友、農再社區等，推出「美味農業得來速」訂購平台，並依通路屬性區分為「好食得來速」、「底家自煮」、「追劇好點」、「美味惜食料理」四大專區。民眾只要進入平台專區內，即可依不同需求自由選購。喜歡烹飪的民眾，可到「好食得來速」及「底家自煮」挑選食材，不論是料理所需各種農特產品，還是農、漁產等生鮮食材均一概俱全。

新北市政府農業局說，不便下廚的民眾，也能到「美味惜食料理」，直接向惜食分享餐廳訂購。如曬太陽洋食小館不僅有義大利麵、咖哩飯等主食，也有國人最愛的鹹酥雞。除了料理食材，民眾還可以到「追劇好點」，任選新北市的水果、點心、茶葉、蜂蜜等農特產品，如汪汪地瓜園的地瓜布丁蛋糕、天然茶莊的茶點冰淇淋都深受民眾喜愛。另外新北果菜公司、農漁會等單位，也於「美味農業得來速」網站上推出超值蔬菜箱及冷凍海產，如新北果菜公司的「友善蔬果澎湃箱」，內含15種友善耕作的蔬菜、菇類及辛香料，原價899元，目前售價僅799元，且還能以190元優惠價，加購原價210元的1.8公斤花蓮台稉4號芋香米。

新北市農業局長李玟表示，因應國內疫情嚴峻，為讓民眾免出門，也能輕鬆購買新北市優質農產品，農業局推動農業通路數位轉型的「美味農業得來速」，除有助於拓展新北市農特產品通路，也能避免人潮群聚，兼顧防疫。有興趣的民眾，上網搜尋「美味農業得來速」網站(https://gogofood.tw/)，E起購起來。

照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供