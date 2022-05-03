臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超870.41億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/4/25~2022/4/29）外資在集中市場總買進金額為4,052.40億元，總賣出金額為4,922.81億元，賣超為870.41億元，另統計自2022年年初至4月29日止，外資總買進金額為6兆1,496.65億元，總賣出金額為6兆8,681.61億元，累計賣超為7,184.96億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆9,342.24億元新台幣，占全體上市股票市值的40.68%，較4月22日的21兆5,657.90億元新台幣，減少6,315.66億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進257,470千股，賣出202,361千股，買超55,109千股。

第二名：中信金：買進159,163千股，賣出137,118千股，買超22,045千股。

第三名：長榮航：買進194,073千股，賣出176,617千股，買超17,456千股。

另外，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進178,867千股，賣出363,456千股，賣超184,589千股。

第二名：台積電：買進103,794千股，賣出176,033千股，賣超72,239千股。

第三名：開發金：買進113,701千股，賣出168,987千股，賣超55,286千股。