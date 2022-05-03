中華電信公布2022年第一季營運成果

中華電信（2412）今日（5/3） 公布自結之2022年第1季合併營運成果。 該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs） 編製之2022年第1季合併營收為512.9億元， 較2021年同期增加2.4%；歸屬於母公司業主之淨利為90. 2億元，增加2.5%；每股盈餘1.16元。

董事長謝繼茂表示，中華電信在2022年落實組織轉型， 以新的組織架構積極發展業務。儘管面臨COVID- 19疫情升溫及國際局勢緊張的挑戰，他們很高興在第一季看到組織轉型後亮麗的財務與業務表現。

他還說，受惠於終端市場的多元需求，以及中華電信創新的發展引擎、 廣泛的市場通路涵蓋與優越的執行力， 第一季各項指標達成財測預期。行動業務部分， 行動營收及行動客戶市占持續站穩領先地位。 5G持續滲透帶動行動090月租型ARPU年成長3.2%（ 不含物聯網門號)，且續5G約客戶平均月繳金額提升達35%。 此外，固網寬頻及HiNet客戶數持續成長， 使該公司在固網寬頻市佔上維持領先地位。

謝繼茂還說，在個人家庭事業群持續成長主因市場強勁的需求及數位發展商機。第一季推出三網飆配方案（固網寬頻+行動+Wi-Fi）， 以此吸引更多行動與固定寬頻的消費者；家用Wi- Fi設備數亦較去年同期成長29%。 企業客戶事業群第一季在行動ICT、 IDC及資安業務營收取得雙位數的年成長佳績， 5G企業專網營收亦是去年同期的三倍。 我們很高興看到國際電信事業群第一季營收年成長13.8%， 主要因國際客戶對IDC、雲端及ICT服務之需求不斷增加。另外，對中華電信而言，今年是別具意義的一年。 由於全球各地數位轉型加速進行，為市場提供長期商機，他們將持續為客戶提供更優質的產品及服務， 並對業務持續發展與成長保持堅定的信心。

營業收入

2022年第1季合併營收512.9億元， 較2021年同期增加2.4%。

個人家庭事業群營收為327.2億元，增加2.2%。 行動服務營收因月租型客戶數成長及客戶升級至5G服務，增加4. 9%。固網服務營收增加2.0%，主因宅經濟持續發酵， 帶動升速客戶數成長。銷貨收入減少1.5%， 主要因智慧型終端受新冠肺炎影響而供貨不穩。

企業客戶事業群營收為158.1億元，增加2.1%， 主因為行動服務及固網服務營收分別增加7.1%及0.3%。 ICT業務營收因部分專案延遲入帳而減少7.2%， 惟全年ICT營收預估將維持正成長。

國際電信事業群營收為17.1億元，增加13.8%， 主因為ICT業務營收增加。

營業成本與費用

2022年第1季總成本與費用為396.8億元， 較2021年同期增加1.7%， 主要因子公司因業務成長使用人費用增加， 折舊費用因5G建設亦增加。

營業淨利與本期淨利

2022年第1季營業淨利為116.1億元， 較2021年同期增加4.6%， 主因獲利較佳之核心業務延續成長趨勢， 且本期母公司專標案之毛利額及毛利率增加使得其他業務利潤增長。 營業淨利率為22.6%，2021年同期為22.2%。 本期歸屬母公司業主之淨利為90.2億元，增加2.5%。 每股盈餘1.16元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2022年第1季來自營業活動的淨現金流量為118.4億元， 較2021年同期增加19.8%，主要因稅前淨利增加。 2022年3月底現金與約當現金為465.1億元， 較2021年12月底增加16.9%， 主要因發行應付公司債35億元， 以支應公司提升能源使用效率之綠色投資計畫及具社會效益之基地台 偏鄉建置。

2022年第1季EBITDA為212.9億元， 較2021年同期增加3.5%，EBITDA margin為41.51%，2021年同期為41.08%。

業務資訊

行動電話業務

截至2022年3月底，行動電話客戶數為1,198萬， 較去年同期增加5.3%。整體行動服務營收為148.4億元， 增加4.9%；行動090月租型ARPU為515元， 較2021年同期增加3.2%。

固網寬頻/網際網路業務

截至2022年3月底，中華電信寬頻客戶數為435萬， 較2021年同期增加0.3%；光世代寬頻客戶數為362萬， 較2021年同期增加1.1%。整體固網寬頻營收為105. 1億元，增加4.4%，固網寬頻ARPU為760元， 較2021年同期增加3.5%。

固網業務

截至2021年3月底，市話客戶數累積為959萬， 持續維持固網市場的領導地位。

中華電信聲明

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