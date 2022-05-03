中華電信榮獲2022遠見CSR暨ESG企業社會責任獎雙首獎

2022年遠見CSR暨ESG企業社會責任獎今(3)日舉行頒獎 典禮，中華電信榮獲電信業「綜合績效」及「傑出方案--樂齡友善 組」最高榮譽雙首獎肯定，彰顯該電信業者將「科技為善」 的理念落實、應用於公司營運，在諸多ESG作為中實踐「 永遠走在最前面」的品牌精神，戮力推動永續發展、利他共榮。

中華電信謝繼茂董事長表示，身為台灣電信龍頭， 努力在永續發展的道路上扮演「開創者」、「領導者」的角色， 在創造企業獲利的同時，更要朝永續經營邁進，針對環境面、 社會共融面與公司治理面，都能精準發揮自身的專業技術、資源、 能力與特色，達成「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」 的ESG願景。

謝繼茂強調，極端的氣候現象越來越明顯， 水災與颱風等災害規模不斷變大，氣候行動計劃迫在眉睫。 中華電信一方面善用科技，強化管理綠電、水資源與廢棄物； 同時領先全台推出「5G無塑 無拘無束」活動，運用5G科技力與合作夥伴、 同仁及員眷等分享傳遞理念並共同參與，導入「湛鬥機」 5G無人船清除海洋塑膠垃圾、導引員工積極落實節能減塑、 身體力行；更領先台灣業界帶領供應廠商推動綠色供應鏈， 系統性地攜手供應鏈夥伴一起朝減塑、零碳的永續管理目標前進。

中華電信也善用科技帶來創新，真正擴大社會受益族群， 包括以資通訊專業打造完善的防疫支援，3天就讓全球獨有「 簡訊實聯制」上線，零接觸登錄，保護個資及縮短疫調時間； 提供企業多元防疫服務選擇、短期租用寬頻，讓企業異地上班、 營運不中斷，確保經濟動能；免費提供40, 000個行動門號供偏鄉、弱勢學生遠距上課不停學， 堅實守護台灣面對嚴峻疫情的淬鍊，盡心關懷多元族群、 不斷創造數位機會。

中華電信在屏東西勢村建立示範園區，積極與當地店家、 社區活動中心、宮廟、教堂、協會設立合作據點，運用「屏安福D+ 卡」建構「預防走失定位服務」、「智慧影像」、「友善安全交通」 及「IoT自主健康管理」等功能的社區防護網，守護長者安全， 使失智長者即便走向戶外參與社區活動時， 其家庭與照護者皆能安心， 同時解決失智症日增所帶來的人力照護問題； 良好成效現吸引許多縣市社區跟進，在台北、雲林、 台東等地守護更多長者。