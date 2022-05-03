保障企業與消費者！立法院三讀 網路商品販售平台納入規範

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）近年網路購物與電子標示方式已逐步融入消費者日常生活中，為接軌國際與保障企業經營與消費者雙方權利，經濟部因應科技發展增加標示的彈性化、將網路商品販售平臺納入規範以及對違規業者依情節為不同處分，立法院於今（3）日三讀通過「商品標示法」修正草案。

綜合媒體報導，立法院會三讀修正通過「商品標示法」，增定得公告特定類別商品得採用包含二維條碼（QR Code）等電子標示方式，兼顧商品屬性增加標示彈性化，並將網路商品販售納入規範。

參與修法的國民黨立委楊瓊瓔等人均認為，「這是必要與時俱進的必要性，用現在的條文對於違反標示的處罰一律採取先通知改正，屆期不改正使得處罰的模式也有調整的機動性。因此今天通過的商品標示對消費者來講是一大的保障跟更加的透明。」

立法院會三讀通過修正條文，將網路商品販售平台納入規範，也是這次修法的重點之一，同時增訂地方主管機關得派員至製造商、委製商、進口商、分裝商或其他商品製造、存放或分裝場所檢查；相關場所的負責人不得規避、妨礙或拒絕，並應提供相關資料。違者可處新台幣2萬元至20萬元罰鍰，並得按次處罰。

另外，為保護消費者身體健康安全，這次修法也規定不同違規情節的處分，將現行「商品標示法」須先通知改正，屆期未改正才能處罰的機制，修正為若違法情節重大、或商品對身體健康具有立即危害時，地方主管機關可以逕予處罰，必要時得令其停止營業6個月或歇業。