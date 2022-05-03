5/9起入境檢疫縮短為「7+7」　維持1人1戶　第7天需快篩

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）考量Omicron變異株之潛伏期較短且為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，中央流行疫情指揮中心今(3)日宣布，自9日零時起(航班表定抵臺時間)入境居家檢疫天數自「10+7」縮短為「7+7」，也就是7天居家檢疫後，加上7天自主健康管理，以1人1戶檢疫為原則，若無法符合，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。
檢疫天數及場所：
- 居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。
- 以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。
- 同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。
檢測措施：
- PCR檢測：於入境時(第0天)依現行措施進行PCR檢測。
- 家用快篩試劑檢測：
- 檢疫期滿當日(第7天)執行1次快篩，另提供1支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。
- 考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。
- 家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。