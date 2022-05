2022 Met Gala鍍金年代致敬紐約　經典紅毯造型搶先看

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2022 Met Gala紅毯造型哪一套最對眼?

2022 大都會藝術博物館慈善晚會Met Gala於今(3)日登場,主題定調「Gilded Glamour and White Tie」致敬 1870年至 1890年工業蓬勃發展的美國,「Gilded Glamour 鍍金年代」一詞來自 Mark Twain推出的長篇故事集書名。

然而,隨著日益加劇的M型社會及受到疫情重創的經濟,今年晚宴主題被許多人批評活在自己世界且沒有同理心,但不少明星及政商名流依舊精心打扮出席,透過時尚向最愛的城市紐約致敬,一起來看看有哪些吸睛的紅毯造型吧!

Kim Kardashian



(Kim Kardashian IG)

Kardashian 身穿Marilyn Monroe生前經典禮服之一,由 Bob Mackie設計, Monroe於 1962 穿著向總統John F. Kennedy 唱60歲生日快樂歌,三個月後就離世,這件被稱為「總統先生生日快樂禮服」極具歷史意義,Kardashian 需要大減重才能成功穿進去,搭配Cartier白金墜式耳環高雅且性感,攜手男友Pete Davidson出席。

Blake Lively



Versace珍珠禮服靈感來自紐約中央車站、自由女神像和帝國大廈向紐約市建築「致敬」,解開腰側的緞面蝴蝶結放下成超長青鐵鏽藍裙擺,氣勢十分驚人,她的《死侍》演員老公Ryan Reynolds則穿Ralph Lauren深棕色天鵝絨燕尾服。

Alicia Keys

跟饒舌歌手丈夫Swizz Beatz都是紐約人,Keys 身穿Ralph Lauren 禮服的設計靈感來自紐約,黑色斗篷上手工縫製水晶描繪紐約的高樓大廈。

Sarah Jessica Parker

Christopher John Rogers禮服致敬美國前總統林肯夫人Mary Todd Lincoln的個人裁縫師Elizabeth Hobbs Keckley,凱克利是也是白宮第一位非裔女性時尚設計師。

Billie Eilish

Gucci 馬甲禮服凸顯好身材,搭配胸花和透膚蕾絲袖套一改搞怪形象。

Gigi Hadid

超模Gigi以勃根地紅色 Versace現身,華麗緞面的羽絨大衣內是貼身馬甲好身材一覽無遺。

楊紫瓊

主演美國當紅科幻電影《Everything Everywhere All at Once》的楊紫瓊穿Prabal Gurung的綠色露肩長洋裝及落地披肩,氣質高貴大方完全看不出已近60歲。

Elon Musk、Maye Musk

剛收購 Twitter 的 Elon Musk 與前模特兒母親 Maye Musk 一同出席,媽媽戴著Chopard珍珠及Dior手提包氣質非凡雍容華貴。

(圖/美聯社)