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台灣受邀法國首屆URBN街舞藝術節　國際代表隊將抵台爭世界校園舞王

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/03 15:41
第一屆URBN街舞藝術節開幕典禮氣氛熱烈。（圖：巴文中心提供）

第一屆URBN街舞藝術節開幕典禮氣氛熱烈。（圖：巴文中心提供）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 法國「第一屆URBN街舞藝術節」展開為期5天的活動，法國夢幻代表隊由台法舞者擔任評審選出，將於12月啟程台灣出賽。

法國首個大學校際Hip Hop街舞藝術節—「URBN街舞藝術節」已於4月27日至5月1日在巴黎舉行，文化部駐法國台灣文化中心（巴文中心）為合作夥伴之一，活動包含Hip Hop舞蹈工作坊、Hip Hop研討會、URBN SOUNDS Hip Hop演唱會，以及壓軸登場的URBN Battle x College High France街舞大賽。

5月1日的重頭戲URBN Battle街舞大賽，來自台灣的舞者董書恆、金陽、丘必信，與法國舞者Mayvis William、Deyvron共同擔任評審，在代表法國各大學出賽的舞者中選出了由Yann、Coursjette、Jude、Kretxeu以及Arezki等五人組成的Team France 法國夢幻代表隊，為法國出戰今年12月於台灣舉行的College High國對國Battle競賽！此外，台灣DJ Fabio Chin與法國DJ Randy Tchik也共同負責了這次URBN Battle的音樂。

自2024年巴黎奧運宣布新增「霹靂舞」項目，國內便掀起街舞討論度高峰，大學生最具指標的街舞活動「College High 全國大學街舞高峰會」，獲勝者將會得到「全國制霸」的稱號，每年除了吸引數千名我國大學生參賽，也相當受到港澳、韓國、日本及法國當地街舞單位的關注，不但是全球第一個大學生街舞大賽，也被認為是世界上最強大的大學街舞比賽。

中華民國街舞運動推廣協會（Team SKIP）是國際唯一受邀的特別貴賓，秘書長田拓表示，台灣真的有很多人跳街舞，更有獨步全球的大學熱舞文化，當大家還在把台灣文化的要點放在美食、廟宇及風土人情的時候，其實校園街舞也慢慢成為台灣年輕人的一個特別文化。

田拓指出，台灣要有能夠代表自己臉譜的國際街舞大賽實屬不易，能將台灣品牌及文化帶到藝術之都巴黎舉辦，感到加倍榮幸，未來希望透過College High 讓更多國家的年輕人來到台灣並成為好朋友。

第18屆College High世界大學街舞高峰會由中華文化總會及Team SKIP共同舉辦，將於10月到12月登場，計畫新增國對國團體賽、House團體賽以及改制的Breaking霹靂舞團體賽，預計加入日本、香港、新加坡等國的大學生角逐世界第一的頭銜。
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