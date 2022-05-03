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拜登5/20-24訪日韓 台灣外交部：目前無規劃高層與之互動

拜登此行罕見先訪韓國再訪日本，引發外界揣測。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/03 15:37
美國總統拜登將於5月20日起展開上任後首次亞洲行。（圖/picture alliance）

美國總統拜登將於5月20日起展開上任後首次亞洲行。（圖/picture alliance）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國總統拜登的亞洲行將於20日展開，預計與韓、日元首會晤後參與四方安全對話會談。外交部發言人歐江安今（3）日表示，台美雙方本次目前沒有沒有安排層峰跟拜登進行相關形式的溝通。

這是拜登（Joe Biden）上任後首次出訪亞洲，首站將於20至22日落腳韓國，並與新上任的韓國總統尹錫悅在首爾舉行美韓元首峰會，尹錫悅將於5月10日宣誓就職，這也是兩人就任後首次會面。

拜登爾後將於23至24日與日本首相岸田文雄舉行美日元首峰會，並參與美日印澳四方安全對話（QUAD）會談。

外界關注拜登此次先行訪再訪日的罕見舉動，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）2日回應，美國與日、韓兩國關係都是強而有力的，因此出訪先後順序無需揣測。

關於尹錫悅曾暗示，若受邀加入四方機制將積極考慮，莎琪對此表示，現階段尚無可預測的內容。

台灣外交部發言人歐江安今日被問及拜登亞洲行是否與台灣有所互動溝通，她表示美國總統要訪問日韓的行程較適合由美國來說明，外交部目前沒有安排層峰跟拜登進行相關形式的溝通。

歐江安也對美國延宕我國M109A6自走砲交貨一事表示，外交部曾於4月6日發布拜登政府第三度對台軍售消息，感謝美國政府持續落實《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾。她並表示台灣會持續強化自我防衛能力，發展不對稱戰力，會密切與美國深化關係，以及維持印太區域的自由與開放。
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