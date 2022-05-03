首創英文版！高檢署發表《台灣檢察法鑑》77年史實特刊

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣高檢署今(3)日發表《台灣檢察法鑑》中英文版套書，記述77年來，該機關與時俱進的成果，其中包括增設重大災害與癘疫專章、台鐵太魯閣408次列車事故、嚴重特殊傳染性疾病（COVID-19）期間偵查、相驗等議題，並同步發表「第二審檢察官辦案參考手冊」及啟用第三辦公室博愛講堂。

綜合媒體報導，法務部長蔡清祥表示，《台灣檢察法鑑》以中英文雙語撰述，為將來日益頻繁的國際交流奠下基礎，促進檢察業務的國際化。

《台灣檢察法鑑》除依循歷史軌跡，紀錄我國檢察制度及機關發展沿革外，選錄並連結所屬各地檢署及分署署誌及重大案件紀實。另外設立專章介紹財團法人台灣更生保護會、財團法人犯罪被害人保護協會，以展現柔性司法關懷。

臺灣高等檢察署署長邢泰釗將出任最高檢察署檢察總長表示，《台灣檢察法鑑》將所屬各檢察機關共28單位歷史，予以系統性的蒐集與整理，做成全面性的連結與典藏，另特增設重大災害與癘疫專章，就台鐵太魯閣號408次列車事故與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間偵查、相驗及執行案件等應變及權宜作法為記述，提供後續處理此類案件的參考。

邢泰釗表示，這本書是臺灣高檢署近80年來第一本英文書籍，目的在促進國際交流，以利世界各國增進對國內高度法治化的認知，而能彼此信賴，共同維護司法正義。