輝瑞高血壓藥「恩久平」現不純物恐致癌　年用量逾40萬顆　台灣食藥署急回收

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署今（3）日公布，輝瑞高血壓藥品「恩久平膜衣錠」經檢驗發現有致癌疑慮的不純物，已緊急啟動回收機制，將於5月26日前回收完畢。

根據衛生福利部食品藥物管理署的藥品回收訊息，輝瑞大藥廠股份有限公司的「恩久平膜衣錠10毫克（衛署藥輸字第022124號）」，批號FF2062、FM6651產品，因國外回收警訊，經檢驗發現不純物含量不符合國際限量規範，啟動回收。

中央社引述食藥署藥品組科長洪國登說法，加拿大今年3月公告QUINAPRIL（HYDROCHLORIDE）主成份複方藥品可能產生亞硝胺類不純物，發出回收警訊。台灣雖未進口該複方藥品，但有同主成份單方藥品，仍交由輝瑞公司調查，經回報發現單方也有產生亞硝胺類不純物類似風險。

洪國登說，食藥署已要求廠商暫停販售，應於今年5月26日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。需回收的高血壓藥品「恩久平膜衣錠」僅有2批，共約41萬顆，其中已出貨約26萬顆，這款藥物去年健保用量超過40萬顆。

洪國登表示，據文獻顯示，亞硝胺類不純物在動物實驗中恐有致突變性風險，但對於人體危害性資料尚未證明，已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應，所幸國內有相同成分的替代藥物，並不會因回收造成病人無藥可用。

洪國登提醒，該款藥品主要用於高血壓及充血性心衰竭等需定期服藥控制的疾病，正在使用這款藥品的患者，切勿自行任意停藥。倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。