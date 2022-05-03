Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

單日破2萬！5/3台灣本土+23102　中重症+25　另增5人死亡　皆無接種疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/03 14:18
單日破2萬！5/3台灣本土+23102　中重症+25　另增5人死亡　皆無接種疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增23,139例COVID-19確定病例，分別為23,102例本土個案及37例境外移入(14例為航班落地採檢陽性)；另增中重症25人，5人死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,102例本土病例，為11,193例男性、11,899例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(8,278例)、臺北市(4,806例)、桃園市(3,604例)、基隆市(1,220例)、臺中市(1,196例)、高雄市(818例)、臺南市(509例)、宜蘭縣(448例)、花蓮縣(428例)、新竹縣(333例)、屏東縣(292例)、雲林縣(254例)、彰化縣(214例)、新竹市(171例)、苗栗縣(145例)、臺東縣(102例)、嘉義縣(87例)、嘉義市(79例)、南投縣(73例)、澎湖縣(22例)、金門縣(15例)、連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為4例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月16日至4月30日，死亡日期介於4月29日至4月30日。

單日破2萬！5/3台灣本土+23102　中重症+25　另增5人死亡　皆無接種疫苗

單日破2萬！5/3台灣本土+23102　中重症+25　另增5人死亡　皆無接種疫苗單日破2萬！5/3台灣本土+23102　中重症+25　另增5人死亡　皆無接種疫苗

指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性、16例女性、1例調查中；年齡介於10多歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月5日至5月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計173,942例確診，分別為11,481例境外移入，162,407例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計876例COVID-19死亡病例，其中861例本土，個案居住縣市分布為新北市418例、臺北市326例、基隆市34例、桃園市30例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、花蓮縣及宜蘭縣各4例、苗栗縣及屏東縣各3例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

更新時間 : 2022-05-03 14:42 GMT+08:00

最受歡迎

別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【三代公路人用命拚搏】台灣南橫5.1全線通車一度回堵5公里　天龍飯店13年來首次客滿
【三代公路人用命拚搏】台灣南橫5.1全線通車一度回堵5公里　天龍飯店13年來首次客滿
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
【累計15萬】台灣5/2新增17858確診•含17801本土57境外　陳時中：政府未拉高快篩試劑價格
【累計15萬】台灣5/2新增17858確診•含17801本土57境外　陳時中：政府未拉高快篩試劑價格
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
新北居家照護關懷中心專線志工勤前教育 侯友宜鼓勵：新北守住、全國就能守住
新北居家照護關懷中心專線志工勤前教育 侯友宜鼓勵：新北守住、全國就能守住
長榮喊「準備好了」！預計下半年台灣國境開放 將增客運航班
長榮喊「準備好了」！預計下半年台灣國境開放 將增客運航班
【一圖看懂PCR、快篩時機】有疑似症狀、身邊人確診該怎麼辦？急著衝醫院恐暴露於群聚感染風險中
【一圖看懂PCR、快篩時機】有疑似症狀、身邊人確診該怎麼辦？急著衝醫院恐暴露於群聚感染風險中