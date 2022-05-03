單日破2萬！5/3台灣本土+23102　中重症+25　另增5人死亡　皆無接種疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增23,139例COVID-19確定病例，分別為23,102例本土個案及37例境外移入(14例為航班落地採檢陽性)；另增中重症25人，5人死亡。



指揮中心表示，今日新增之23,102例本土病例，為11,193例男性、11,899例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(8,278例)、臺北市(4,806例)、桃園市(3,604例)、基隆市(1,220例)、臺中市(1,196例)、高雄市(818例)、臺南市(509例)、宜蘭縣(448例)、花蓮縣(428例)、新竹縣(333例)、屏東縣(292例)、雲林縣(254例)、彰化縣(214例)、新竹市(171例)、苗栗縣(145例)、臺東縣(102例)、嘉義縣(87例)、嘉義市(79例)、南投縣(73例)、澎湖縣(22例)、金門縣(15例)、連江縣(8例)。



指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為4例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月16日至4月30日，死亡日期介於4月29日至4月30日。





指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性、16例女性、1例調查中；年齡介於10多歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月5日至5月2日。



指揮中心統計，截至目前國內累計173,942例確診，分別為11,481例境外移入，162,407例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計876例COVID-19死亡病例，其中861例本土，個案居住縣市分布為新北市418例、臺北市326例、基隆市34例、桃園市30例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、花蓮縣及宜蘭縣各4例、苗栗縣及屏東縣各3例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。