【更新美國軍售延期】「M109A6自走砲」2026年交付 「人攜式刺針飛彈」也恐遲交

更新時間：2022-05-03 14:54

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）因俄烏戰事影響產能，美國對台灣40輛「M109A6自走砲」軍售案將延宕自2026年後方能交貨，美方表態提供海馬斯系統等更精準、遠程的替代選項，而今（3）日國防部再度證實，「人攜式刺針飛彈」也面臨延期交貨風險，台灣意欲打造不對稱戰力卻是變數頻頻。

烏克蘭力抗俄國侵略，美國大力支援之際，其軍工業產線亦出現排擠效應。美國國務院近日告知台灣，拜登政府首個對台軍售案M109A6自走砲，最早要等到2026年才能到貨。據國防部111年度（2022年）預算書，我方預計首批8輛於2023年交運，2024及2025年各交運16輛。如今進度大幅落後。

中央社報導，M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲為美國砲兵部隊的主力火砲，重量約27.5噸、車長9.1公尺、車寬3.1公尺、車高3.3公尺，主要武裝配備為一門M284型155公釐/39倍徑榴砲，能夠發射M203/M203 A1型裝藥。相較於國軍長期使用的200餘輛M109A2/A5自走砲車，具更高自動化程度，其乘員能透過安全的語音及數位通訊系統解算發射數據，在60秒內發射第一發砲彈後轉移陣地，大幅強化反應及生存能力。

關於美方以「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）作為替代方案的提議，國防部2日表示，考量臺澎防衛作戰精準打擊火力需求，待完成替代方案研議後，下會期將併預算案送立法院審議後執行。

事實上，美方已於2020年10月宣布軍售台灣11套「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS），採購經費已編列在今年預算。海馬斯多管火箭最大射程可達300公里，最大速度85公里/時，可有效執行反制作戰，且精度、機動能力都有助於精準打擊能力的發揮。

M109A6自走砲獲得期程延後，國軍是否規劃升級現役的M109A2、M109A5自走砲車。國防部今（3）日則在例行記者會中回應，陸軍兵力整建將持續強化聯戰指管機制，凡是能提供聯戰效能，增進地面防衛能力之新式武器裝備，均依程序納入武獲選項，將有限資源發揮最大效益。

至於為強化防衛作戰地面關鍵戰力的M1A2T戰車軍購，全案期程迄2027年止，「目前均依計畫節點執行，進度正常」；空軍向美國採購的F-16C/D（Block70）戰機，則預定於2026年前完成交機，空軍也將持續綿密對美聯繫及專案管理，以確保武器裝備可以如期、如質、如預算獲得。

外交部發言人歐江安今日則於例會重申國防部的聲明，但並未就M109A6自走砲一案做直接回應。

歐江安引述4月6日拜登政府第三度對台軍售，即總價值9,500萬美元的愛國者專案人員技術協助（Patriot Contractor Technical Assistance一事，她表示美國政府對台灣國防需求的高度重視，協助我國即時獲取防衛所需裝備，並感謝美國政府持續落實《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾。她強調，面對中國軍事擴張與挑釁行為，台灣必須充分展現高度自我防衛的決心。

歐江安指出，我國政府將持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全，並深化台美緊密安全夥伴關係，以對印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。