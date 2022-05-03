誠實有事？喊外資大外逃 中國交銀高管、知名市場分析師洪灝微博遭禁言

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）中國上海封城「清零政策」經濟衝擊可謂不小，但仍不減中共清零決心並鐵腕去除阻力；中國一名曾任職花旗、現任中國交銀高階主管職的知名市場分析專家洪灝，近幾周因發表中國經濟成長疾速下滑，以及北京政策對科技產業的負面衝擊等論調而獲關注，上個周末，洪灝的微博與微信公眾號直接遭封鎖。

CNN報導，目前任職中國交銀國際券商董事總經理洪灝，在金融界任職策略分析師十多年，資歷亮眼。洪於3月28日在微信公眾號發表《警惕資本外逃》一文，該文預測，在中國境內的外國資本將會大規模外逃，中國上證指數將跌破3000點，這些預言不到一個月就不幸應驗，上周末他的微信公眾號顯示其帳號遭投訴違規而無法查看。

報導引述中國網友推測，在微博擁有逾3百萬追踪的洪灝可能帳號被移除，最嚴重還可能被中國交銀開除。



中國清零封城經濟代價深重，中國政府上周調查統計顯示國內製造業與服務業活動衰退至2020年2月以來最低。除了強硬封城手段，CNN報導指中共對國內科技巨頭的打壓、地產泡沫衝擊、烏俄戰爭地緣政治風險等因素使然，外資在過去幾月陸續從中國市場撤出，人民幣更貶至17個月以來新低。

為了維穩，中共上周二宣布擴大政府基礎建設支出以刺激成長，上周五中國政治局會議釋出利多，承諾推出更多刺激手段。

香港「太盟投資集團」（PAG）行政總裁和董事長單偉建，近日也批評政策失敗造成嚴重經濟危機。法國興業銀行分析師也說，中國的清零政策對經濟前景影響甚鉅，而即使封城，染疫人數依然擴大。

其實洪灝並非中國第一位因發表經濟和市場悲觀言論而遭禁言的專家，CNN報導指光是去年10月，騰訊就關閉逾1400多個發表市場與經濟悲觀論的帳號。