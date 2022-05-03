【俄烏戰爭】標槍、刺針飛彈用量太大 美國彈藥庫能支援烏克蘭至何時？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏開戰已逾兩個月，烏克蘭今日仍挺立不屈，很大部分得力於歐美國家源源不絕的軍備支援。然而，若戰事無止盡拖延下去，美國能幫到何時？傾力助烏之際，倘若北韓、伊朗乃至其他地區爆發新衝突，美國的火藥庫又能否撐持？

美聯社報導，德拉瓦州的多佛空軍基地（Dover Air Force Base）幾乎每日都可見大型運輸機C-17忙碌起降，將一批批軍需載往東歐，補給烏國對俄戰線。自2月以來，該基地至少已進行70次補給任務，運送了高達700萬磅的標槍反坦克飛彈（Javelin）、刺針防空飛彈（Stinger）、155mm榴彈砲、鋼盔以及其他軍需用品。

事實上，美國已提供了7,000枚標槍飛彈予烏克蘭，川普主政期就供應了三分之一，而現任拜登也允諾會再送5,500枚。前美國政府國防預算專家Mark Cancian指出，近來的美國對烏軍援，不再包含標槍與刺針飛彈，意味五角大廈對彈藥庫存量可能已進行了戰略評估，不能再無止盡供應，以免無法因應其他熱點的潛在衝突事件。

甚至在俄烏大戰之前，各國國防預算即有上升之勢。拜登提出的2023年預算達7,730億美元，年增4%，全球總體而言也於2021年首度升至破2兆美元。其中，俄國軍事支出排名第五高。

軍備商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）位於阿拉巴馬州的工廠，每年可產出2,100枚標槍飛彈，拜登3日將訪視該地，顯見此種武器對美國與盟友的重要性。在這次大戰爭，標槍扮演了小兵立大功的地位，重創俄國裝甲部隊。洛克希德馬丁執行長James Taiclet透露，俄國侵烏的確促升了標槍等武器系統的需求，該公司正努力加大生產力道。

不過，就供應商而言，接單增加固然欣喜，卻得面臨供應鏈的諸多挑戰，如雷神公司（Raytheon）就缺乏足夠生產刺針飛彈的零件。另一項棘手議題是原料的取得。俄國坐擁龐大的鈦礦，這是航太製造業不可或缺的原料，但在全球制裁下，軍火商要取得這類金屬，已變得益加困難。

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