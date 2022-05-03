聽起來！小賈斯汀回歸推出兩首新曲　15分鐘拍完搞怪MV破百萬觀看

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)小賈斯汀推出兩首新曲〈I Feel Funny〉和〈Honest〉，不到一週已破Youtube百萬觀看。

小賈斯汀（Justin Bieber） 去年推出第六張專輯《我的正義／JUSTICE》， 當中一首首超強主打〈Peaches〉、〈Hold On〉以及現在還持續在各大排行發燒的〈Ghost〉， 讓他在台灣成為 2021 年 Spotify、KKBOX、M yMusic 等各大數位平台串流表現最強的西洋男歌手。

小賈斯汀最近忙著進行演唱會巡迴之餘釋出兩首新歌，MV 都由專為嘻哈潮流歌手打造影像的品 牌 Lyrical Lemonade 主理人寇爾班奈特（Cole Bennett）操刀，搶先在週三釋出的〈I Feel Funny〉MV 只有 1 分 26 秒， 從音樂到影像都有如歌名般帶有隨性搞怪的感覺，寇爾表示：「 有天小賈丟這首歌給我，並跟我說『我們是否應該幫它拍個 MV？ 這會直接登上第一名吧！』原本想說只是開開玩笑， 所以我們一直都沒有執行。」後來直到某天他們在進行〈Hones t〉MV 拍攝時一個轉換場景的空檔， 寇爾就提議何不用手機直接把〈I Feel Funny〉的 MV 也拍起來，於是就在 15 分鐘內完成拍 攝。

小賈〈Honest〉的MV和美國饒舌歌手唐托利佛（Don Toliver）在絕美的雪地裡駕著雪上摩托車競速， 一套接一套的時尚羽絨衣和頭套宛若一場冬季時尚大秀，更上演槍戰追逐戲碼，讓歌迷大讚：「這不只是一首歌， 完全是一部有音樂的電影」、「不論你是不是小賈的粉絲， 你都得承認他總是能做出一首首神曲！」雙單曲〈I Feel Funny〉、〈Honest〉全台數位平台目前已經上線，不到一週已破Youtube百萬觀看。