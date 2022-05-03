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台灣贈斯洛伐克15萬美元設難民幼稚園 250萬美元善款全數公布

文附外交部目前針對烏克蘭賑濟專戶9.44億善款所宣布的捐贈細目。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2022/05/03 10:47
台灣駐斯洛伐克代表李南陽（右前一）與援助烏克蘭難民的斯洛伐克民間組織「烏克蘭-斯洛伐克倡議」（Ukrainian-Slovak Initi...

台灣駐斯洛伐克代表李南陽（右前一）與援助烏克蘭難民的斯洛伐克民間組織「烏克蘭-斯洛伐克倡議」（Ukrainian-Slovak Initi...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣善心落腳烏克蘭！駐斯洛伐克代表處當地時間2日與烏克蘭難民組織達成協議，將援贈15萬美金在斯國設立難民幼兒園。台灣先前向斯國宣布捐贈250萬美元，目前款項全數分配完畢。

為使國人善款獲妥善運用，駐斯洛伐克代表李南陽代表台灣政府，與援助烏克蘭難民的斯洛伐克民間組織「烏克蘭-斯洛伐克倡議」（Ukrainian-Slovak Initiative）簽署協議，將撥15萬美元（約新台幣440萬元）設立難民兒童幼兒園，並協助烏國難民融入當地社會。據聯合國統計，俄烏戰爭致使逾556萬烏克蘭人逃離家園，截至5月1日有379,447人前往斯洛伐克尋求庇護，其中不乏稚童。

中央社報導，台灣方面也請該組織協助轉贈烏克蘭敖德薩市（Odessa）6萬美元。李南陽在援贈典禮上表示，台灣人民長期面對極權威脅，對烏克蘭人民的處境感同身受，台灣願與民主國家站在一起，以實際行動持續支持烏克蘭。

「烏克蘭-斯洛伐克倡議」主席維碧斯卡（Ľudmila Verbická）則表示，許多烏克蘭婦女和兒童被迫遠離家園，台灣提供的協助點亮難民心中的希望之光。維碧斯卡及與會的難民也特意用中文向台灣致謝。

台灣外交部陸續於於3月15日、4月1日分別宣布援贈斯洛伐克150萬美元、100萬美元，總計250萬美元。先前報導指出，其中210萬美元給斯國官方協助烏克蘭難民，至於剩餘的40萬美元款項，4月20日駐斯洛伐克代表處宣布，13萬美元供斯國首府Bratislava舊城區安置烏國難民，另12萬美元將透過該市協助烏國Ivan-Franivsk市、Velykobyckovsky省及Charkove地區修道院的人道救援工作；5月2日再宣布15萬用於當地設立難民」兒童幼兒園。至此250萬美元全數分配完畢。

烏克蘭賑濟專戶捐款記事

烏克蘭賑濟專戶3月2日開通，4月1日截止。根據財團法人賑災基金會，共收到12萬9,348筆，累計新台幣9億4,468萬3,096元。外交部公布捐款資訊如下：

3月9日撥款新台幣1億元，交由波蘭政府戰略儲備署（Governmental Strategic Reserves Agency, RARS）統籌規劃執行。

3月17日提撥新台幣3.5億元，分別捐贈波蘭650萬美元，斯洛伐克、匈牙利、捷克各150萬美元，以及立陶宛50萬美元。

4月1日公布第三波捐款，捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等五國各100萬美元。

4月20日駐斯洛伐克代表處宣布向該國捐贈25萬美元，其中13萬美元供斯國首府Bratislava舊城區安置烏國難民，另12萬美元將透過該市協助烏國Ivan-Franivsk市、Velykobyckovsky省及Charkove地區修道院的人道救援工作。

4月22日宣布撥出300萬美元予基輔市，另提供烏克蘭當地六所醫療機構500萬美元，總計800萬美元，也是首筆直接捐贈給烏克蘭當地的捐款。

4月28日宣布捐贈50萬歐元，透過歐洲復興開發銀行（EBRD），烏克蘭國營郵政機構及物流公司重整其跨國運輸系統，以持續維持烏克蘭企業營運必須的貨物運送工作，並將國際人道物資運送至烏克蘭。

4月29日公布將援贈50萬美元予總部位於巴黎的「無國界記者組織」（Reporters sans frontières, RSF），以具體行動支持該組織在烏克蘭設立「媒體自由中心」（Press Freedom Centre）的運作，捍衛民主、新聞自由價值，協助保護採訪記者的人身安全。

5月2日駐斯洛伐克代表處宣布向該國捐贈15萬，用於在當地設立難民兒童幼兒園。先前外交部指定的250萬美元全數捐贈完畢。此外，也並請該組織協助轉贈烏克蘭敖德薩市（Odessa）6萬美元。

台灣贈斯洛伐克15萬美元設難民幼稚園 250萬美元善款全數公布

(圖／外交部提供）
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