「食物明星賽」揭露台灣人最愛、最討厭食物排行！醫：挑食挑嘴當心三高慢性病找上門

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）現代人外食頻率高外，也非常挑嘴、挑食，長期飲食不均情況下，無形中也提高三高慢性病、心血管等慢性病的風險。台灣糖尿病專家許惠恒教授提醒，藥食同源，若民眾能將缺乏的食物種類及營養素吃足，對維持健康、預防代謝症候群與慢性病都將有很大的幫助，尤其是疫情升溫的此時更需要充足的營養與體力來因應。

由千禧之愛健康基金會發起，衛生福利部國民健康署、行政院農業委員會農糧署聯合主辦，首次以營養觀點設計的六大類「食物明星賽」網路票選活動，透過民眾在選擇最愛吃與最少吃(挑食)的食物同時，也能強化認識六大類食物，進而檢視自身飲食習慣與營養攝取狀況。

票選活動中，民眾依個人喜好投給最愛吃與最少吃(挑食)的食物，結果於日前出爐，由高麗菜、白米飯、香蕉、鮮乳、豆腐、核桃奪下六大類國人最愛吃食物榜首，大蒜、油條、榴槤則是國人最挑食的蔬菜、全榖雜糧、水果類食物。

「食物明星賽」票選結果出爐，對照國人潛在健康風險，喚起均衡飲食意識

此次食物明星賽投票結果中，鮮乳奪下六館中票數最高的人氣榜首，顯示民眾對於乳品類攝取的意識高，然而依據國健署2013至2016國民營養健康狀況變遷調查，99%民眾乳品類攝取量卻不足。對此，國健署吳昭軍署長提醒民眾除了早上一杯奶，養成習慣於下午或晚上再補足第二杯奶更重要，或可將牛奶入菜增加攝取量，才有助於骨骼保養。若有乳糖不耐症，優酪乳或優格都是很好的替代品，再輔以傳統豆腐、豆干即可補足所需鈣質。

此外，國民營養調查也顯示國人蔬果攝取不足，使得身體所需膳食纖維、維生素也不足，不利於消化道、血脂、血糖相關疾病防治，因此國健署吳署長、農糧署蘇茂祥副署長皆鼓勵民眾不挑食，不但蔬果要吃足，也要多攝取全榖及未精製雜糧，除非有高血糖問題之民眾才須注意水果攝取。

食物多樣化與重點提升特定食物種類份量有助於預防代謝症候群與三高，遠離疾病風險

台灣三高慢性病、代謝症候群、慢性腎臟病等慢性疾病盛行率高，依據上述國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，十九歲以上成人代謝症候群盛行率為30%，且隨年齡上升逐漸增加。

千禧之愛健康基金會常務董事，同時也是國內公衛營養專家，中研院特聘研究員潘文涵教授進一步說明，此次投票結果大致符合食品營養專家與兩署宣導，對於最少吃(挑食)的食物，建議民眾找到更合適的烹調方式，如特殊氣味的大蒜含可抗氧化的硫化物大蒜素，是調味好幫手；含有花青素的紅鳳菜則可搭配薑絲與麻油炒軟，風味更好也就願意多吃。

潘文涵還表示均衡六大類後再加重特定種類份量的特定飲食法，其實可預防疾病，例如國際上有名的得舒飲食(DASH Diet)，便是於均衡六大類外再加重乳品與蔬果的攝取，因蛋白質中的胺基酸有助於降血壓，加上高膳食纖維、鈣、鉀、鎂等同於降血壓藥物效果。地中海飲食則是加重全榖雜糧類、以白肉取代紅肉、多魚、多蔬果再加上橄欖油與堅果種子攝取，搭配紅酒，以高植物多酚及植化素，搭配不飽和脂肪酸帶來的抗發炎效果，可維持心血管健康。

但前述二者飲食法的前提都是要吃足建議份量才能產生疾病防治效果。至於面對國內急遽升溫的疫情，潘文涵表示國外有研究顯示，相較於血液中維生素D濃度足夠的人，維生素D缺乏者其感染新型冠狀病毒的風險增加77%，可能與補充維生素D可增強免疫力並減少發炎反應有關，近兩年應用於疫情間的臨床研究數據更證實其有輔助治療新冠肺炎痊癒的功效。

遵守六大類食物營養份量原則 均衡飲食疾病預防

千禧之愛健康基金會為了讓全國民眾學習均衡飲食、營養份數原則，於2021年起推廣「我的餐盤 我的健康色」公益營養教育活動，六大類食物以圖像底色結合該類別營養功能，化為六個趣味的健康色：「能量黃」(全穀雜糧類)、「增肌紅」(豆魚蛋肉類)、「順暢綠」(蔬菜類)、「光采橘」(水果類)、「骨懂藍」(乳品類)、「護心棕」(堅果種子類)。期盼透過民眾在選擇最愛吃與最少吃(挑食)的食物同時， 也能強化認識六大類食物，進而檢視自身飲食習慣與營養攝取狀況。