Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

海洋塑膠現亞洲7國魚乾　臺灣中山大學新研究登國際期刊

中山大學：在七個亞洲國家出產的14項魚乾產品中，驗出微塑膠，平均每隻小魚乾含微塑膠多寡依序是日本、中國、斯里蘭卡、南韓、越南、台灣及泰國

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/03 09:54
圖片由中山大學提供

圖片由中山大學提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國立中山大學海洋科學系研究團隊從七個亞洲國家出產的14項魚乾產品中，驗出微塑膠，依序是日本、中國、斯里蘭卡、南韓、越南、台灣及泰國，其中以日本產的、俗稱臭肉鰮的含量最高，台灣的丁香魚乾則含微塑膠的魚隻數量佔比約為3.2%，該研究結果已刊登在國際期刊Journal of Hazardous Materials上。

中山大學5月2日發布新聞稿表示，該研究團隊利用顯微鏡檢視塑膠微粒的型態，透過傅里葉轉換紅外光譜儀及拉曼光譜分析塑膠的種類，發現小魚乾中的微塑膠中將近80%是塑膠纖維、其次是塑膠碎片。種類以聚乙烯（PE）為主，而這些微塑膠可能來自於大型塑膠碎片分解，以及人為廢水排放所造成。在研究中，各國家產品要吃到1個微塑膠的魚數量分別為：越南14隻、韓國8隻、中國及斯里蘭卡約3隻。

研究團隊指出，雖然微塑膠在小魚乾的含量可能會受小魚的種類和大小的影響，但此研究呈現的事實是微塑膠已經存在不同國家的漁產品了，後續值得更深入的關切。

中山大學表示，在七個亞洲國家出產的14項魚乾產品中，驗出微塑膠，平均每隻小魚乾含微塑膠多寡依序是日本、中國、斯里蘭卡、南韓、越南、台灣及泰國，其中以日本產的小鱗脂眼鯡，俗稱臭肉鰮所含的微塑膠最高，平均每隻魚最多可能含有2個微塑膠。

而在產地為泰國的側帶小公魚，也就是丁香魚，平均含有最少的微塑膠，需要吃掉超過500隻小魚乾才可能會吃到微塑膠，至於台灣常見的丁香魚乾，含微塑膠的魚隻數量佔比約為3.2%，意即平均食用31條魚乾可能會意外攝入1個微塑膠。

中山大學海科系教授兼海科院院長洪慶章院長表示，海洋塑膠已成為各大洋海漂垃圾的主角，在夏威夷東邊延伸到加州外海的「海洋塑膠墳場」，大約是台灣領土40倍這麼大，微塑膠的數量更是「以兆計」，這些微塑膠可能會透過海鮮產品進入人類體內，許多研究已報導這些微塑膠進入很多海鮮產品，例如牡蠣、貽貝及文蛤中，但在眾多的海鮮產品中，甚少研究小魚乾製品中微塑膠的含量。

洪慶章指出，在亞洲地區，小魚乾是一種非常普遍的開胃小菜或零食，這些小魚乾製品的來源主要是鯷科（Engraulidae）及鯡科（Clupeidae）魚類，這些濾食性的魚種具有細密的鰓耙，主要是攝食水體中的藻類及浮游生物為食，因此容易在進食時，透過浮游生物或是誤食將細小的塑膠微粒攝入，並累積在體內。西方國家主要食用魚片肉，因此鮮少接觸容易累積微塑膠的鰓、腸胃及內臟。然而，亞洲地區的消費者在食用這些小魚乾製品時都是包含魚鰓、內臟的方式整尾食用，這將會增加消費者攝入微塑膠的風險。

海洋塑膠現亞洲7國魚乾　臺灣中山大學新研究登國際期刊

圖片由中山大學提供

海洋塑膠現亞洲7國魚乾　臺灣中山大學新研究登國際期刊

圖片由中山大學提供
海洋塑膠
臺灣
微塑膠

相關新聞

蝶迷們注意！歷時5年時代巨作《臺灣蝶類誌》中英文版全套出版
蝶迷們注意！歷時5年時代巨作《臺灣蝶類誌》中英文版全套出版
2022/04/27 11:29
節省包裝成本！臺灣鳳梨截切產品　使用循環物流籃外銷日本
節省包裝成本！臺灣鳳梨截切產品　使用循環物流籃外銷日本
2022/04/20 15:02
空載高光譜結合AI辨識技術　有助臺灣全島整體化生態功能評估
空載高光譜結合AI辨識技術　有助臺灣全島整體化生態功能評估
2022/04/18 09:40
【自主防疫利器】指揮中心: 「台灣社交距離APP」功能已優化　請民眾踴躍下載
【自主防疫利器】指揮中心: 「台灣社交距離APP」功能已優化　請民眾踴躍下載
2022/04/12 14:46
油桐樹落根臺灣緣由 火炎山生態教育館4/30舉辦「桐行火炎山」活動
油桐樹落根臺灣緣由 火炎山生態教育館4/30舉辦「桐行火炎山」活動
2022/04/12 10:43

更新時間 : 2022-05-03 10:48 GMT+08:00

最受歡迎

別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【三代公路人用命拚搏】台灣南橫5.1全線通車一度回堵5公里　天龍飯店13年來首次客滿
【三代公路人用命拚搏】台灣南橫5.1全線通車一度回堵5公里　天龍飯店13年來首次客滿
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
【累計15萬】台灣5/2新增17858確診•含17801本土57境外　陳時中：政府未拉高快篩試劑價格
【累計15萬】台灣5/2新增17858確診•含17801本土57境外　陳時中：政府未拉高快篩試劑價格
新北居家照護關懷中心專線志工勤前教育 侯友宜鼓勵：新北守住、全國就能守住
新北居家照護關懷中心專線志工勤前教育 侯友宜鼓勵：新北守住、全國就能守住
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
長榮喊「準備好了」！預計下半年台灣國境開放 將增客運航班
長榮喊「準備好了」！預計下半年台灣國境開放 將增客運航班
【一圖看懂PCR、快篩時機】有疑似症狀、身邊人確診該怎麼辦？急著衝醫院恐暴露於群聚感染風險中
【一圖看懂PCR、快篩時機】有疑似症狀、身邊人確診該怎麼辦？急著衝醫院恐暴露於群聚感染風險中