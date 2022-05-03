海洋塑膠現亞洲7國魚乾　臺灣中山大學新研究登國際期刊

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國立中山大學海洋科學系研究團隊從七個亞洲國家出產的14項魚乾產品中，驗出微塑膠，依序是日本、中國、斯里蘭卡、南韓、越南、台灣及泰國，其中以日本產的、俗稱臭肉鰮的含量最高，台灣的丁香魚乾則含微塑膠的魚隻數量佔比約為3.2%，該研究結果已刊登在國際期刊Journal of Hazardous Materials上。

中山大學5月2日發布新聞稿表示，該研究團隊利用顯微鏡檢視塑膠微粒的型態，透過傅里葉轉換紅外光譜儀及拉曼光譜分析塑膠的種類，發現小魚乾中的微塑膠中將近80%是塑膠纖維、其次是塑膠碎片。種類以聚乙烯（PE）為主，而這些微塑膠可能來自於大型塑膠碎片分解，以及人為廢水排放所造成。在研究中，各國家產品要吃到1個微塑膠的魚數量分別為：越南14隻、韓國8隻、中國及斯里蘭卡約3隻。

研究團隊指出，雖然微塑膠在小魚乾的含量可能會受小魚的種類和大小的影響，但此研究呈現的事實是微塑膠已經存在不同國家的漁產品了，後續值得更深入的關切。

中山大學表示，在七個亞洲國家出產的14項魚乾產品中，驗出微塑膠，平均每隻小魚乾含微塑膠多寡依序是日本、中國、斯里蘭卡、南韓、越南、台灣及泰國，其中以日本產的小鱗脂眼鯡，俗稱臭肉鰮所含的微塑膠最高，平均每隻魚最多可能含有2個微塑膠。

而在產地為泰國的側帶小公魚，也就是丁香魚，平均含有最少的微塑膠，需要吃掉超過500隻小魚乾才可能會吃到微塑膠，至於台灣常見的丁香魚乾，含微塑膠的魚隻數量佔比約為3.2%，意即平均食用31條魚乾可能會意外攝入1個微塑膠。

中山大學海科系教授兼海科院院長洪慶章院長表示，海洋塑膠已成為各大洋海漂垃圾的主角，在夏威夷東邊延伸到加州外海的「海洋塑膠墳場」，大約是台灣領土40倍這麼大，微塑膠的數量更是「以兆計」，這些微塑膠可能會透過海鮮產品進入人類體內，許多研究已報導這些微塑膠進入很多海鮮產品，例如牡蠣、貽貝及文蛤中，但在眾多的海鮮產品中，甚少研究小魚乾製品中微塑膠的含量。

洪慶章指出，在亞洲地區，小魚乾是一種非常普遍的開胃小菜或零食，這些小魚乾製品的來源主要是鯷科（Engraulidae）及鯡科（Clupeidae）魚類，這些濾食性的魚種具有細密的鰓耙，主要是攝食水體中的藻類及浮游生物為食，因此容易在進食時，透過浮游生物或是誤食將細小的塑膠微粒攝入，並累積在體內。西方國家主要食用魚片肉，因此鮮少接觸容易累積微塑膠的鰓、腸胃及內臟。然而，亞洲地區的消費者在食用這些小魚乾製品時都是包含魚鰓、內臟的方式整尾食用，這將會增加消費者攝入微塑膠的風險。

圖片由中山大學提供

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