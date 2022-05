〈時評〉數位海嘯下載浮載沉的台灣公廣集團

公共電視、華視接連發生問題,導致董事長、總經理一個一個辭職,其根本問題都出在專業不足,不論是內容產製、檔案管理、播出程序或是權責分工都因為數位內容科技快速發展,工作流程(workflows)變化極大,可是過去幾年公廣集團沒有跟緊,進展落後。

這種快速數位進化,讓任何「原電視專業人士」都感到陌生,就是「數位工程出身」的人也不見得能來得及接住不停抛出的變化球。更不要說一群又一群平面媒體出身者被網路時代趕鴉子上架,投筆從「影」,還必須處理「音」,這種「群體不專業」形成了整個媒體「據亂世」時代,什麼古怪的問題都可能發生。因為台灣媒體高層普遍不明白數位時代的「破壞性創新」(disruptive innovation)過程,加上仍然存在的人文古典價值內涵必須守望,演進過程不斷面對如何取捨處理的疑難問題。

這其實是一場全新的「神經領導力革命」(neuro-leadership revolution),以數位非線性、去中心化加上5G及AI,整個工作鏈上天下地的串流,從「既有科技」BAT(best available technology)到「將有科技」FIN(future is now) 廣面考量。CMIBSTBI[雲端(Clouds)、移動性(Mobile)、物聯網(IoT)、大數據(Big data)、智慧城市(Smart cities)、通訊(Telecom)、廣播(Broadcast)、網際網路(Internet)]所建構的鍵結,依IICDP/SM[整合(Integration )、創新(Innovations)、策展(Curators)、設計(Designers)、製作(Productions )、販售(Sales)、行銷(Markets)]的大工作鏈,來思考串流媒體影音圖文治理的「新大編輯台」的創新實作。加上元宇宙(metaverse)及NFT的價值鏈串聯。更不要説全球化的供應鏈巨變,讓「非經濟因素」主導變局,「非貿易財」成了思想導引力。

這是公廣集團既有人力無法招架的數位海嘯(digital tsunami)。商業電視台可以混日子,公廣集團卻不能就此載浮載沉。

可是,公廣集團董事會可以「過期」近一千天,等於在最重要的「破壞性創新時代」停擺。最大的傷害是「失領導力」,形同大家都是「打工仔」,等待立法院什麼時候換人,以及「一切等換人後再說」。這是組織螺絲釘鬆動的主因。

數位浪潮來襲時,「全力以赴三次方」還都不保證不會沒頂,更何況是這種欠維護的老機器?

今天的媒體科技完全改變了「內容產業」,過去「電視台思維」幾乎已不堪使用,手機興起的時代,「電視」兩字都可以拋棄不用。這很像是開著車子沿公路跑,看到一片「大平原」就直接加速前進,結果沈沒水中,原來進了「數位海洋」。

最近公視、華視出的事,應該還不是最嚴重的,但是值得擔心的是,可能還有更糟的要發生。(在家裡發現了一隻蟑螂….不會只有這一隻吧?沒有老鼠嗎?)

如果當政者仍然用類比的、線性的思維模式在決定如何脫困,有可能是愈陷愈深的開始。問題出在決策者可能已陷入「不知道自己不知道」的「不知道」的兩次方之暗黑情境。

而主管媒體未來發展的通訊傳播委員會NCC,現在單一個鏡電視「營運問題」混亂狀態是否已經到了必須處以「保留廢止權」的階段?相信全體委員都頭痛不已(為什麼這麼久了還無法決定?)。而公廣集團的悲劇又不能輕放,朝野立法委員已經針對這些媒體亂象質疑NCC的公正性,可以說處處是「雷區」。

台灣的民主化進程,走到關鍵的階段,媒體改革是最重要的瓶頸,這一關失守,民主必然倒退。面對境外排山倒海而來的「假訊息大軍」,台灣的媒體卻普遍弱智到,被綁架還在幫綁匪數鈔票,有些媒體則是「抓鬼不成反被鬼抓走」,公廣集團幾乎可以說是台灣清流言論內容改革的最後堡壘,可是守得住嗎?

當政者沒有任何樂觀的理由,認為現在台灣正處於前所未有「最好的時代」,依據狄更斯的「雙城記」名言,現在也是前所未有「最壞的時代」。